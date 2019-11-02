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У Луцьку волонтери збирають допомогу для військових на Схід

У Луцьку волонтери збирають допомогу для військових на Схід
Луцькі волонтери просять допомогти зібрати продукти харчування українським захисникам, які перебувають у зоні ООС.

Про це ІА Волинські Новини повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.

З її слів, 1-2 серпня волонтери запланували поїздку з волонтерською допомогою на Схід. У дорогу вирушить Сергій Добродомов, відомий за позивним "Дед Волинь".

«Нам необхідно зібрати тушонки, м’ясні каші, часник, засоби гігієни, чай, каву, малинове варення та крупи. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримує українське військо роками, хто пам’ятає, що в Україні війна. До закриття збору в нас тиждень», – повідомляє Вікторія.

Усіх небайдуждим, хто бажає долучитися до збору провізії для військових, просять телефонувати за номером: 0505643933 або ж приносити продукти у магазин №159 на Північний ринок.

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Теги: допомога, волонтери
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