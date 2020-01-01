У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру





Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, - йдеться на сайті



Зокрема, будь-яка особа, взята під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати «Послуги наперед» та скористатися відповідною платною послугою упродовж шести місяців з дня здійснення відповідного платежу. Оплату послуги можна здійснювати знеособлено та не вказуючи конкретний час перебування під вартою.



«Пам’ятайте, послуга діє протягом 6 місяців. Якщо протягом вказаного строку особа не буде взята під варту та не потрапить у СІЗО, кошти за невикористані дні будуть зараховані до спеціального фонду державного бюджету СІЗО у якості благодійної допомоги», - наголосив міністр.



Він зазначив, що послугою можна скористатися у 19 установах виконання покарань, в яких запущено експериментальних проект щодо надання платних послуг. Це державні установи: «Київський слідчий ізолятор», «Львівський слідчий ізолятор», «Чернігівський слідчий ізолятор», «Запорізький СІЗО», «Вільнянська установа виконання покарань (№11)», «Дніпровська установа виконання покарань (№4)», Харківський, Полтавський, Сумський та Старобільський СІЗО, «Житомирська установа виконання покарань (№8)», Хмельницький та Чернівецький СІЗО, а також Вінницька установа виконання покарань (№1), «Рівненський слідчий ізолятор», «Луцький слідчий ізолятор», «Чортківська установа виконання покарань (№26)», «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» та «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)».



До слова, заяву про надання «Послуги наперед» можна подавати як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему «Онлайн будинок юстиції».



При цьому у разі відсутності вільних місць у камерах з поліпшеними побутовими умовами при прибутті до СІЗО особи, взятої під варту, щодо якої замовили «Послугу наперед», адміністрація СІЗО повертає кошти на безготівковий рахунок платника, з якого був здійснений платіж або безготівковий рахунок, вказаний особою, взятою під варту.



Головне фото – ілюстративне.

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