вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру

У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
В Україні почала діяти нова послуга – сплата за користування платними камерами наперед.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, - йдеться на сайті Урядовий портал.

Зокрема, будь-яка особа, взята під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати «Послуги наперед» та скористатися відповідною платною послугою упродовж шести місяців з дня здійснення відповідного платежу. Оплату послуги можна здійснювати знеособлено та не вказуючи конкретний час перебування під вартою.

«Пам’ятайте, послуга діє протягом 6 місяців. Якщо протягом вказаного строку особа не буде взята під варту та не потрапить у СІЗО, кошти за невикористані дні будуть зараховані до спеціального фонду державного бюджету СІЗО у якості благодійної допомоги», - наголосив міністр.

Він зазначив, що послугою можна скористатися у 19 установах виконання покарань, в яких запущено експериментальних проект щодо надання платних послуг. Це державні установи: «Київський слідчий ізолятор», «Львівський слідчий ізолятор», «Чернігівський слідчий ізолятор», «Запорізький СІЗО», «Вільнянська установа виконання покарань (№11)», «Дніпровська установа виконання покарань (№4)», Харківський, Полтавський, Сумський та Старобільський СІЗО, «Житомирська установа виконання покарань (№8)», Хмельницький та Чернівецький СІЗО, а також Вінницька установа виконання покарань (№1), «Рівненський слідчий ізолятор», «Луцький слідчий ізолятор», «Чортківська установа виконання покарань (№26)», «Закарпатська установа виконання покарань (№9)» та «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)».

До слова, заяву про надання «Послуги наперед» можна подавати як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему «Онлайн будинок юстиції».

При цьому у разі відсутності вільних місць у камерах з поліпшеними побутовими умовами при прибутті до СІЗО особи, взятої під варту, щодо якої замовили «Послугу наперед», адміністрація СІЗО повертає кошти на безготівковий рахунок платника, з якого був здійснений платіж або безготівковий рахунок, вказаний особою, взятою під варту.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, СІЗО, камери, послуги, оплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
Сьогодні, 13:58
У Луцьку волонтери збирають допомогу для військових на Схід
Сьогодні, 13:06
На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині
Сьогодні, 12:18
Ніби снігом накрило: у Яремчі випав сильний град. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр Луцьк продовжують облаштовувати «аналітичними мізками»: розповіли про практику встановлення камер та плани на ситуаційний центр
12 липень, 12:35
На вулицях Луцька просять встановити «розумні» камери відеоспостереження На вулицях Луцька просять встановити «розумні» камери відеоспостереження
04 червень, 11:35
Ув’язнення в умовах карантину: ситуація у луцькому СІЗО Ув’язнення в умовах карантину: ситуація у луцькому СІЗО
21 квітень, 16:01
Всього декілька кліків: як лучанам оплатити комуналку з дому Всього декілька кліків: як лучанам оплатити комуналку з дому
10 квітень, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
Сьогодні, 10:35
 1
У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
Сьогодні, 13:58
 0
У Луцьку волонтери збирають допомогу для військових на Схід
Сьогодні, 13:06
 0
На Київщині сталась масштабна аварія: є загиблий і багато травмованих. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
Зеленський призначив довічну стипендію ветерану з Волині
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8