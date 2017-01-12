У Рівному жінку, яка сама вдома лікувалась від коронавірусу, визволяли із зачиненої квартири
Сьогодні, 15:01
У Рівному рятувальники за допомогою спецтехніки відкривали двері квартири, де перебувала хвора на коронавірус 56-річна жінка.
Подія трапилась 24 липн, - інформує управління ДСНС у Рівненській області.
Зазнчається, що о 13:12 рятувальники зрізали замки у дверях кваптири, в якій знаходилась важкохвора жінка 1964 року народження хвора на COVID- 19.
Відомо, що жінка лікувалася вдома стаціонарно. Їй стало зле і вона повідомила про це голову своєї ОСББ. А той у свою чергу повідомив рятувальників, медиків та поліцейських.
Бійці ДСНС працювали у захисних костюмах. Жінку медики госпіталізували до лікувального закладу. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
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Подія трапилась 24 липн, - інформує управління ДСНС у Рівненській області.
Зазнчається, що о 13:12 рятувальники зрізали замки у дверях кваптири, в якій знаходилась важкохвора жінка 1964 року народження хвора на COVID- 19.
Відомо, що жінка лікувалася вдома стаціонарно. Їй стало зле і вона повідомила про це голову своєї ОСББ. А той у свою чергу повідомив рятувальників, медиків та поліцейських.
Бійці ДСНС працювали у захисних костюмах. Жінку медики госпіталізували до лікувального закладу. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
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