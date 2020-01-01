У Нововолинську в лікарні четверо людей з COVID-19 перебувають в реанімації

За останню добу в Нововолинську виявили п’ять нових випадків коронавірусної хвороби. П’ятеро людей одужали.Загалом станом на 10.00 год. 25 липня у місті зареєстрували 213 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 181 людина одужала. 8 випадків завершились летально, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 17 пацієнтів хворих на коронавірус: 7 жителів міста і 10 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 5 жителів міста та 8 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 2 мешканці Нововолинська та 2 хворих з Іваничівського району.17 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.За увесь період пандемії зробили 277 швидких тестів і взяли 1366 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зроблено усього 476 аналізів та методом ІФА G – 187 аналізів.