вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО

Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО
Літо у розпалі, тож різномаїття фруктів та овочів на прилавках луцьких магазинів та ринків вражає. Та найбільше привертає увагу сама велика ягода – кавун.

Нині ціна на нього складає 10 гривень за кілограм. Втім, продавці кажуть, що вартість є рекордно високою, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: За скільки можна придбати ягоди у Луцьку

“Такої ціни ще не було. Було по 5, по 7 гривень. По 10 ще не було”, – каже продавчиня Оксана, яка торгує баштанними вже не перший рік.

Високу вартість пояснюють перемінним кліматом. Весною було контрасно холодно та спекотно, тож не всі ягоди перенесли цю зміну температури.

“Було жарке літо, все посохло на полі. На полі дуже мало кавунів. На полі можна купити їх по 8 грн за кілограм”, – кажуть торговці.

І зауважують, що така ціна – не остаточна, ймовірно, вона зростатиме.

Як обрати кавун – дивіться у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кавуни, ціна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і за скільки у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
Сьогодні, 17:03
У Нововолинську в лікарні четверо людей з COVID-19 перебувають в реанімації
Сьогодні, 16:20
Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
У Рівному жінку, яка сама вдома лікувалась від коронавірусу, визволяли із зачиненої квартири
Сьогодні, 15:01
Волонтери закликають волинян привітати з днем народження хлопчика, батьки якого загинули в аварії
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
Де і за скільки у Луцьку можна зробити ІФА-тест на коронавірус Де і за скільки у Луцьку можна зробити ІФА-тест на коронавірус
14 липень, 17:02
Скільки коштує перша полуниця на луцьких ринках Скільки коштує перша полуниця на луцьких ринках
28 травень, 15:55
У Луцьку подорожчав імбир на 300% У Луцьку подорожчав імбир на 300%
13 квітень, 02:08
Повідомили ціну за опалення у Луцьку за січень Повідомили ціну за опалення у Луцьку за січень
03 лютий, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
Сьогодні, 10:35
 1
Де і за скільки у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
Сьогодні, 17:03
 0
У Нововолинську в лікарні четверо людей з COVID-19 перебувають в реанімації
Сьогодні, 16:20
 0
Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
 0
У Рівному жінку, яка сама вдома лікувалась від коронавірусу, визволяли із зачиненої квартири
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8