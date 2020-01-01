Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО





Нині ціна на нього складає 10 гривень за кілограм. Втім, продавці кажуть, що вартість є рекордно високою, - йдеться у сюжеті



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“Такої ціни ще не було. Було по 5, по 7 гривень. По 10 ще не було”, – каже продавчиня Оксана, яка торгує баштанними вже не перший рік.



Високу вартість пояснюють перемінним кліматом. Весною було контрасно холодно та спекотно, тож не всі ягоди перенесли цю зміну температури.



“Було жарке літо, все посохло на полі. На полі дуже мало кавунів. На полі можна купити їх по 8 грн за кілограм”, – кажуть торговці.



І зауважують, що така ціна – не остаточна, ймовірно, вона зростатиме.



Як обрати кавун – дивіться у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо у розпалі, тож різномаїття фруктів та овочів на прилавках луцьких магазинів та ринків вражає. Та найбільше привертає увагу сама велика ягода – кавун.Нині ціна на нього складає 10 гривень за кілограм. Втім, продавці кажуть, що вартість є рекордно високою, - йдеться у сюжеті 12 каналу. “Такої ціни ще не було. Було по 5, по 7 гривень. По 10 ще не було”, – каже продавчиня Оксана, яка торгує баштанними вже не перший рік.Високу вартість пояснюють перемінним кліматом. Весною було контрасно холодно та спекотно, тож не всі ягоди перенесли цю зміну температури.“Було жарке літо, все посохло на полі. На полі дуже мало кавунів. На полі можна купити їх по 8 грн за кілограм”, – кажуть торговці.І зауважують, що така ціна – не остаточна, ймовірно, вона зростатиме.Як обрати кавун – дивіться у сюжеті.

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