Де і за скільки у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
Сьогодні, 17:03
Громадський туалет у луцькому центральному парку можуть почати будувати у серпні. На роботу ж потрібно приблизно 1,5 місяця.
Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
«Очікуємо остаточну проєктно-кошторисну документацію і будемо оголошувати тендер. Туалет знаходитиметься неподалік кафе «Луцька Венеція». У цьому місці підключення водопроводу та каналізації коштуватиме найменше. Орієнтовно це 2,5 мільйони гривень», - сказав посадовець.
«Думаю, туалет буде платним, але з символічною ціною, яка покриє витрати на засоби гігієни, прибирання. Цілодобово він навряд чи працюватиме. В цьому немає потреби, бо вночі наш парк майже ніхто не відвідує. З власного досвіду – відвідувачі з’являються орієнтовно з 8 ранку. Хтось раніше, але це одиниці. Тому, думаю, стандартний графік роботи буде з 08:00 до 22:00. У вихідні та святкові дні він, можливо, буде іншим», - додав він.
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Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
«Очікуємо остаточну проєктно-кошторисну документацію і будемо оголошувати тендер. Туалет знаходитиметься неподалік кафе «Луцька Венеція». У цьому місці підключення водопроводу та каналізації коштуватиме найменше. Орієнтовно це 2,5 мільйони гривень», - сказав посадовець.
«Думаю, туалет буде платним, але з символічною ціною, яка покриє витрати на засоби гігієни, прибирання. Цілодобово він навряд чи працюватиме. В цьому немає потреби, бо вночі наш парк майже ніхто не відвідує. З власного досвіду – відвідувачі з’являються орієнтовно з 8 ранку. Хтось раніше, але це одиниці. Тому, думаю, стандартний графік роботи буде з 08:00 до 22:00. У вихідні та святкові дні він, можливо, буде іншим», - додав він.
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