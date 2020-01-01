У Володимирі до Дня міста три пам’ятники одягли у вбрання. ФОТО





Про це йдеться на офіційній сторінці міста Володимир-Волинський.



Поштовхом до реалізації ідеї стало відзначення найважливішого для володимирчан свята – Дня міста. У рамках арт-перфомансу “Княжі шати” три пам’ятники одягли у нове вбрання, в якому вони пробудуть щонайменше два дні.



Реалізували задум фактично за тиждень. Процес був нелегким, адже з пам’ятниками важко працювати – потрібно було вгадати, щоб вбрання гарно сиділо. Якщо Тарасу Шевченку робили заміри, то для Володимира-Великого майстри шили “на око”.



“Робота нова, виконували її вперше, але працювали із захопленням”, – каже Катерина Охримчук.



Загалом на пошиття шатів пішло більше 9 метрів тканини, а до пошиву долучилися 4 майстрині, говорить жінка і додає, що на ідею відреагувала з ентузіазмом.



Найпершим шати одягнув пам’ятник Данилу Галицькому, а вже потім нове вбрання з’явилося і в Кобзаря. Найскладнішим виявився процес одягання Володимира Великого – довелося залучати спецтехніку, щоб підняти людей із одягом.



Мета такої акції – збереження українських цінностей та популяризація серед молоді логотипу міста.



Нагадаємо, що 26 липня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському пам’ятники Данилу Галицькому, Володимиру Великому та Тарасу Шевченку одягли у вбрання з логотипом міста.Про це йдеться на офіційній сторінці міста Володимир-Волинський.Поштовхом до реалізації ідеї стало відзначення найважливішого для володимирчан свята – Дня міста. У рамках арт-перфомансу “Княжі шати” три пам’ятники одягли у нове вбрання, в якому вони пробудуть щонайменше два дні.Реалізували задум фактично за тиждень. Процес був нелегким, адже з пам’ятниками важко працювати – потрібно було вгадати, щоб вбрання гарно сиділо. Якщо Тарасу Шевченку робили заміри, то для Володимира-Великого майстри шили “на око”.“Робота нова, виконували її вперше, але працювали із захопленням”, – каже Катерина Охримчук.Загалом на пошиття шатів пішло більше 9 метрів тканини, а до пошиву долучилися 4 майстрині, говорить жінка і додає, що на ідею відреагувала з ентузіазмом.Найпершим шати одягнув пам’ятник Данилу Галицькому, а вже потім нове вбрання з’явилося і в Кобзаря. Найскладнішим виявився процес одягання Володимира Великого – довелося залучати спецтехніку, щоб підняти людей із одягом.Мета такої акції – збереження українських цінностей та популяризація серед молоді логотипу міста.Нагадаємо, що 26 липня у Володимирі відсвяткують День міста , яке цьогоріч відбудеться в онлайн-форматі, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із продовженням карантину.

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