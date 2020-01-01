У Луцьку учень 11-го класу посеред вулиці зривав з перехожих золоті ланцюжки





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 30 серпня минулого року неповнолітній обвинувачений, який є учнем 11-го класу КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа», зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок вартістю дві тисячі гривень.



Окрім того, такий же злочин він вчинив 4 вересня у «Сіті парку», зірвавши з шиї потерпілої золотий ланцюжок з хрестиком загальною вартістю 2143 гривні.



Втім, цього крадію було недостатньо. Вже в лютому цього року він вкрав туалетну воду в магазині «Єва» на проспекті Соборності.



Обвинувачений повністю визнав свою вину, тож суд присудив йому чотири роки позбавлення волі, змінивши покарання на умовне терміном на півтора року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині учень 11-го класу вечірньої школи посеред білого дня зривав золоті ланцюжки з шиї жінок, зокрема два такі злочини трапилися на вулиці Ківерцівській та у «Сіті парку». За крадіжки суд присудив крадію півтора роки умовного покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини. Під час суду встановили, що 30 серпня минулого року неповнолітній обвинувачений, який є учнем 11-го класу КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа», зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок вартістю дві тисячі гривень.Окрім того, такий же злочин він вчинив 4 вересня у «Сіті парку», зірвавши з шиї потерпілої золотий ланцюжок з хрестиком загальною вартістю 2143 гривні.Втім, цього крадію було недостатньо. Вже в лютому цього року він вкрав туалетну воду в магазині «Єва» на проспекті Соборності.Обвинувачений повністю визнав свою вину, тож суд присудив йому чотири роки позбавлення волі, змінивши покарання на умовне терміном на півтора року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію