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У Луцьку учень 11-го класу посеред вулиці зривав з перехожих золоті ланцюжки

У Луцьку учень 11-го класу посеред вулиці зривав з перехожих золоті ланцюжки
В обласному центрі Волині учень 11-го класу вечірньої школи посеред білого дня зривав золоті ланцюжки з шиї жінок, зокрема два такі злочини трапилися на вулиці Ківерцівській та у «Сіті парку». За крадіжки суд присудив крадію півтора роки умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 30 серпня минулого року неповнолітній обвинувачений, який є учнем 11-го класу КЗ «Луцька вечірня (змінна) школа», зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок вартістю дві тисячі гривень.

Окрім того, такий же злочин він вчинив 4 вересня у «Сіті парку», зірвавши з шиї потерпілої золотий ланцюжок з хрестиком загальною вартістю 2143 гривні.

Втім, цього крадію було недостатньо. Вже в лютому цього року він вкрав туалетну воду в магазині «Єва» на проспекті Соборності.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, тож суд присудив йому чотири роки позбавлення волі, змінивши покарання на умовне терміном на півтора року.

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Теги: учень, крадіжка, суд, золото
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