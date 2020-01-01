У Луцьку презентували марку до 150-річчя з дня народження Лесі України. ФОТО
Сьогодні, 22:26
У Волинському краєзнавчому музеї сьогодні, 25 липня, провели спецпогашення поштових марок "Софія Караффа-Корбут". Серія цих марок ілюструє твір "Лісова пісня" Лесі Українки та присвячена 150-річчю від дня народження поетеси, - розповіли Суспільному в музеї.
Музейники пояснюють: спецпогашення - це процес штампування спеціальним поштовим штемпелем конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій. "Погашені" марки набувають філателістичної цінності.
Сьогодні у музеї презентували дві марки: "Лукаш і Мавка" та "Русалка і Куць", вони вийшли тиражем 130 тисяч кожна. Ще дві картки-листівки і конверт із ілюстраціями з втору "Лісова пісня".
Впродовж дня в центральному відділенні Укрпошти у Луцьку марки можна було погасити спеціальним штемпелем "Перший день", - розповіла Суспільному начальниця відділення поштових послуг Волинської дирекції Людмила Музичук.
26 липня ювілейний штемпель передадуть у музей.
"До колекції експонатів музею додадуться також марки, листівки та конверти", - каже директорка музею Оксана Важатко.
Презентацію марок провели у виставковій залі, де експонуються оригінали графічних робіт української художниці Софії Караффи-Корбут, яка є авторкою серії ілюстрацій до "Лісової пісні".
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Музейники пояснюють: спецпогашення - це процес штампування спеціальним поштовим штемпелем конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій. "Погашені" марки набувають філателістичної цінності.
Сьогодні у музеї презентували дві марки: "Лукаш і Мавка" та "Русалка і Куць", вони вийшли тиражем 130 тисяч кожна. Ще дві картки-листівки і конверт із ілюстраціями з втору "Лісова пісня".
Впродовж дня в центральному відділенні Укрпошти у Луцьку марки можна було погасити спеціальним штемпелем "Перший день", - розповіла Суспільному начальниця відділення поштових послуг Волинської дирекції Людмила Музичук.
26 липня ювілейний штемпель передадуть у музей.
"До колекції експонатів музею додадуться також марки, листівки та конверти", - каже директорка музею Оксана Важатко.
Презентацію марок провели у виставковій залі, де експонуються оригінали графічних робіт української художниці Софії Караффи-Корбут, яка є авторкою серії ілюстрацій до "Лісової пісні".
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