У Луцьку презентували марку до 150-річчя з дня народження Лесі України. ФОТО





Музейники пояснюють: спецпогашення - це процес штампування спеціальним поштовим штемпелем конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій. "Погашені" марки набувають філателістичної цінності.



Сьогодні у музеї презентували дві марки: "Лукаш і Мавка" та "Русалка і Куць", вони вийшли тиражем 130 тисяч кожна. Ще дві картки-листівки і конверт із ілюстраціями з втору "Лісова пісня".





Впродовж дня в центральному відділенні Укрпошти у Луцьку марки можна було погасити спеціальним штемпелем "Перший день", - розповіла Суспільному начальниця відділення поштових послуг Волинської дирекції Людмила Музичук.



26 липня ювілейний штемпель передадуть у музей.



"До колекції експонатів музею додадуться також марки, листівки та конверти", - каже директорка музею Оксана Важатко.





Презентацію марок провели у виставковій залі, де експонуються оригінали графічних робіт української художниці Софії Караффи-Корбут, яка є авторкою серії ілюстрацій до "Лісової пісні".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї сьогодні, 25 липня, провели спецпогашення поштових марок "Софія Караффа-Корбут". Серія цих марок ілюструє твір "Лісова пісня" Лесі Українки та присвячена 150-річчю від дня народження поетеси, - розповіли Суспільному в музеї.Музейники пояснюють: спецпогашення - це процес штампування спеціальним поштовим штемпелем конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій. "Погашені" марки набувають філателістичної цінності.Сьогодні у музеї презентували дві марки: "Лукаш і Мавка" та "Русалка і Куць", вони вийшли тиражем 130 тисяч кожна. Ще дві картки-листівки і конверт із ілюстраціями з втору "Лісова пісня".Впродовж дня в центральному відділенні Укрпошти у Луцьку марки можна було погасити спеціальним штемпелем "Перший день", - розповіла Суспільному начальниця відділення поштових послуг Волинської дирекції26 липня ювілейний штемпель передадуть у музей."До колекції експонатів музею додадуться також марки, листівки та конверти", - каже директорка музеюПрезентацію марок провели у виставковій залі, де експонуються оригінали графічних робіт української художниці, яка є авторкою серії ілюстрацій до "Лісової пісні".

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