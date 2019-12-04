Поблизу Луцька Volkswagen не поділив дорогу зі сміттєвозом. ВІДЕО
25 липень, 23:32
На трасі у селі Княгининок Луцького району сталася ДТП за участі двох транспортних засобів.
Відео опублікували у спільноті "volynblog" в інстаграмі, пише Волинь24.
Аварія трапилася у п'ятницю, 24 липня. Зіткнулися сміттєвоз і легковий автомобіль Volkswagen Golf. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.
За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.
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Відео опублікували у спільноті "volynblog" в інстаграмі, пише Волинь24.
Аварія трапилася у п'ятницю, 24 липня. Зіткнулися сміттєвоз і легковий автомобіль Volkswagen Golf. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.
За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.
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