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Поблизу Луцька Volkswagen не поділив дорогу зі сміттєвозом. ВІДЕО

Поблизу Луцька Volkswagen не поділив дорогу зі сміттєвозом. ВІДЕО
На трасі у селі Княгининок Луцького району сталася ДТП за участі двох транспортних засобів.

Відео опублікували у спільноті "volynblog" в інстаграмі, пише Волинь24.

Аварія трапилася у п'ятницю, 24 липня. Зіткнулися сміттєвоз і легковий автомобіль Volkswagen Golf. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.


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Теги: аварія, сміттєвоз, Княгининок
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