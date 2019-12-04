Поблизу Луцька Volkswagen не поділив дорогу зі сміттєвозом. ВІДЕО





Відео опублікували у спільноті "volynblog" в інстаграмі, пише



Аварія трапилася у п'ятницю, 24 липня. Зіткнулися сміттєвоз і легковий автомобіль Volkswagen Golf. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.



За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі у селі Княгининок Луцького району сталася ДТП за участі двох транспортних засобів.Відео опублікували у спільноті "volynblog" в інстаграмі, пише Волинь24 Аварія трапилася у п'ятницю, 24 липня. Зіткнулися сміттєвоз і легковий автомобіль Volkswagen Golf. Легковик зазнав незначних механічних ушкоджень.За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.

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