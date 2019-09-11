Через зливу на Говерлі застрягли туристи з шістьма дітьми





Про це інформують у



Серед туристів було шість дітей віком від 0 до 12 років. До їх місця перебування направили четверо рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення у селі Лазещина.



О 16.45 рятувальна група зустрілась із туристами. Працівники ДСНС супроводили шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом Богун доправили до села.



Решта групи у супроводі рятувальників продовжили спуск до населеного пункту пішки.

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