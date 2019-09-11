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Через зливу на Говерлі застрягли туристи з шістьма дітьми

Через зливу на Говерлі застрягли туристи з шістьма дітьми
У Рахівському районі Закарпаття 13 туристів застрягли на горі Говерла, тому що через зливу не могли спуститися до підніжжя.

Про це інформують у ДСНС.

Серед туристів було шість дітей віком від 0 до 12 років. До їх місця перебування направили четверо рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення у селі Лазещина.

О 16.45 рятувальна група зустрілась із туристами. Працівники ДСНС супроводили шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом Богун доправили до села.

Решта групи у супроводі рятувальників продовжили спуск до населеного пункту пішки.

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Теги: Говерла, злива, туристи, діти, ДСНС
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