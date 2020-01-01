Пригоріло варення у сусідки: через задимлення лучани викликали рятувальників





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Як зазначають очевидці, сусіди побачили дим і викликали пожежників. На виклик приблизно о 10:05 прибуло три пожежні та швидка. Але виявилося, що пожежі немає, а у сусідки пригоріло варення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на фальшивий виклик прибуло три пожежні та "швидка". Виявилося, що задимлення виникло через те, що у жінки пригоріло варення.Про це інтернет-видання “Волинь Online” повідомили очевидці. Інцидент трапився на вулиці На Таборищі, 5.Як зазначають очевидці, сусіди побачили дим і викликали пожежників. На виклик приблизно о 10:05 прибуло три пожежні та швидка. Але виявилося, що пожежі немає, а у сусідки пригоріло варення.

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