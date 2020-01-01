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Пригоріло варення у сусідки: через задимлення лучани викликали рятувальників

Пригоріло варення у сусідки: через задимлення лучани викликали рятувальників
У Луцьку на фальшивий виклик прибуло три пожежні та "швидка". Виявилося, що задимлення виникло через те, що у жінки пригоріло варення.

Про це інтернет-видання “Волинь Online” повідомили очевидці. Інцидент трапився на вулиці На Таборищі, 5.

Як зазначають очевидці, сусіди побачили дим і викликали пожежників. На виклик приблизно о 10:05 прибуло три пожежні та швидка. Але виявилося, що пожежі немає, а у сусідки пригоріло варення.

Пригоріло варення у сусідки: через задимлення лучани викликали рятувальників

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Теги: пожежа, варення, На Таборищі
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