У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова, підозрюють, що дитину викрали
Сьогодні, 03:44
В окупованому Криму ведуть пошуки 3-річного Муси - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчик зник напередодні ввечері.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільноту «Кримська солідарність».
«У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора (24 липня – ред.). Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища.
Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув'язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.
Про це у коментарі Громадському радіо розповіла правозахисниця Лутфіє Зудієва.
«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», — зазначила Зудієва.
Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок про обставини зникнення дитини.
«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Цю версію розглядають як одну з можливих», — сказала правозахисниця.
Зазначають, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільноту «Кримська солідарність».
«У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора (24 липня – ред.). Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища.
Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув'язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.
Про це у коментарі Громадському радіо розповіла правозахисниця Лутфіє Зудієва.
«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», — зазначила Зудієва.
Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок про обставини зникнення дитини.
«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Цю версію розглядають як одну з можливих», — сказала правозахисниця.
Зазначають, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова, підозрюють, що дитину викрали
Сьогодні, 03:44
У місті на Волині хочуть зареєструвати рекорд України
Сьогодні, 00:23
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00