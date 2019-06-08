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У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова, підозрюють, що дитину викрали

У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова, підозрюють, що дитину викрали
В окупованому Криму ведуть пошуки 3-річного Муси - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчик зник напередодні ввечері.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільноту «Кримська солідарність».

«У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора (24 липня – ред.). Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища.

Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув'язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.

Про це у коментарі Громадському радіо розповіла правозахисниця Лутфіє Зудієва.

«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», — зазначила Зудієва.

Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок про обставини зникнення дитини.

«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Цю версію розглядають як одну з можливих», — сказала правозахисниця.

Зазначають, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.

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Теги: Крим, хлопчик, розшук, політв'язень
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