У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова, підозрюють, що дитину викрали

Муси - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчик зник напередодні ввечері.



Про це повідомляє



«У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора (24 липня – ред.). Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці», - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, до півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища.



Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув'язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.



Про це у коментарі Лутфіє Зудієва.



«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», — зазначила Зудієва.



Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок про обставини зникнення дитини.



«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Цю версію розглядають як одну з можливих», — сказала правозахисниця.



Зазначають, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В окупованому Криму ведуть пошуки 3-річного- сина політв'язня. Хлопчик зник напередодні ввечері.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільноту «Кримська солідарність» «У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора (24 липня – ред.). Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці», - йдеться в повідомленні.Як зазначається, до півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища.Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув'язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.Про це у коментарі Громадському радіо розповіла правозахисниця«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», — зазначила Зудієва.Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок про обставини зникнення дитини.«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Цю версію розглядають як одну з можливих», — сказала правозахисниця.Зазначають, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.

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