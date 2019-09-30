На Волині засуджені сплатили до бюджету майже 1,8 мільйона гривень





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Прокуратура забезпечила належний нагляд за виконанням обвинувальних вироків, якими громадянам, за вчинення кримінальних правопорушень, присудили штраф та спеціальну конфіскацію.



Завдяки своєчасній сплаті штрафів та виконанню рішень судів про спеціальну конфіскацію упродовж семи місяців 2020 року засудженими особами, яким призначено це покарання, до Державного бюджету України надійшло майже 1,8 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни, яким суд призначив покарання у виді штрафу, сплатили до держбюджету 1,8 мільйона гривень.Про це інформує прокуратура Волинської області Прокуратура забезпечила належний нагляд за виконанням обвинувальних вироків, якими громадянам, за вчинення кримінальних правопорушень, присудили штраф та спеціальну конфіскацію.Завдяки своєчасній сплаті штрафів та виконанню рішень судів про спеціальну конфіскацію упродовж семи місяців 2020 року засудженими особами, яким призначено це покарання, до Державного бюджету України надійшло майже 1,8 млн грн.

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