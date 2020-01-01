У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей





Про це, як повідомляє



«Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», - йдеться у повідомленні.





Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.





Ще двоє людей отримали поранення, але їх врятували. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.





Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.Про це, як повідомляє Укрінформ , пише Rheinische Post «Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», - йдеться у повідомленні.Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.Ще двоє людей отримали поранення, але їх врятували. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.

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