У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей
Сьогодні, 06:36
На північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.
Про це, як повідомляє Укрінформ, пише Rheinische Post.
«Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», - йдеться у повідомленні.
Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.
Ще двоє людей отримали поранення, але їх врятували. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.
Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.
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Про це, як повідомляє Укрінформ, пише Rheinische Post.
«Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», - йдеться у повідомленні.
Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.
Ще двоє людей отримали поранення, але їх врятували. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.
Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.
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