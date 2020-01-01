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У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей

У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей
На північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.

Про це, як повідомляє Укрінформ, пише Rheinische Post.

«Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», - йдеться у повідомленні.

У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей

Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.

У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей

Ще двоє людей отримали поранення, але їх врятували. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.

У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей

Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.


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Теги: Німеччина, аварія, літак, пожежа
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