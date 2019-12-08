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26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 липня в народному календарі відзначають День Гавриїла. Він вважається одним із найголовніших ангелів і дуже шанується церквою. Архангел Гавриїл декілька разів згадується у Біблії. Саме він впродовж всього свого життя перебував поруч з Марією та охороняв її.

Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Юліан, пише "24 канал".

Народні прикмети на 26 липня

– Граки 26 липня починають збиратися в зграї – ознака ранньої осені.
– Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
– Дощ 26 липня обіцяє холодну й сніжну зиму.

Що можна робити 26 липня
Сьогодні треба попросити архангела Гавриїла, аби він подбав про збереження гарної погоди.

Що не можна робити 26 липня
Не можна цього дня давати або брати гроші в борг.





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Теги: свято, традиції, забобони
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