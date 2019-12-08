26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:35
26 липня в народному календарі відзначають День Гавриїла. Він вважається одним із найголовніших ангелів і дуже шанується церквою. Архангел Гавриїл декілька разів згадується у Біблії. Саме він впродовж всього свого життя перебував поруч з Марією та охороняв її.
Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Юліан, пише "24 канал".
Народні прикмети на 26 липня
– Граки 26 липня починають збиратися в зграї – ознака ранньої осені.
– Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
– Дощ 26 липня обіцяє холодну й сніжну зиму.
Що можна робити 26 липня
Сьогодні треба попросити архангела Гавриїла, аби він подбав про збереження гарної погоди.
Що не можна робити 26 липня
Не можна цього дня давати або брати гроші в борг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Юліан, пише "24 канал".
Народні прикмети на 26 липня
– Граки 26 липня починають збиратися в зграї – ознака ранньої осені.
– Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
– Дощ 26 липня обіцяє холодну й сніжну зиму.
Що можна робити 26 липня
Сьогодні треба попросити архангела Гавриїла, аби він подбав про збереження гарної погоди.
Що не можна робити 26 липня
Не можна цього дня давати або брати гроші в борг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні – 920 нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:50
26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:35
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 липня
Сьогодні, 09:54
Курс валют у Луцьку на 26 липня
Сьогодні, 09:46