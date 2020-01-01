Хворий на коронавірус волинянин порушив карантин, перебуваючи на вулиці без маски





Про це йдеться у постанові суду від 15 липня,



4 червня о 8:20 підсудний, в якого виявили захворювання на COVID-19, порушив правила самоізоляції та перебував в місті Рожище на вулиці Незалежності без засобів індивідуального захисту.



Тоді ж він виражався нецензурною лайкою в сторону працівників поліції, чим порушив громадський порядок і спокій громадян.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.



Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44-3 та 173 Адміністративного кодексу, наклавши адміністративне стягнення у виді громадських робіт на 60 годин. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка, який будучи хворим на коронавірус, не дотримувався правил карантину.Про це йдеться у постанові суду від 15 липня, пише "Район. Рожище".4 червня о 8:20 підсудний, в якого виявили захворювання на COVID-19, порушив правила самоізоляції та перебував в місті Рожище на вулиці Незалежності без засобів індивідуального захисту.Тоді ж він виражався нецензурною лайкою в сторону працівників поліції, чим порушив громадський порядок і спокій громадян.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44-3 та 173 Адміністративного кодексу, наклавши адміністративне стягнення у виді громадських робіт на 60 годин. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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