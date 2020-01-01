вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку»

Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку»
Цього року фестиваль «Ніч у Луцькому замку» не проводитимуть через епідемію коронавірусу.

Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

«Проводити фестиваль в таких умовах недоцільно з фінансової точки зору – він чимало коштує. Недоцільно планувати, бо неможливо спрогнозувати, яка буде ситуація з коронавірусом – будуть дозволені масові заходи чи ні. А поставити в замку 100 людей, які стежитимуть за дотриманням дистанції, неможливо», – сказав посадовець.

Зауважимо, «Ніч у Луцькому замку» – це арт-фестиваль, який поєднує музику, театральне мистецтво, вогняні шоу. Його проводять у Луцьку з 2007 року. У 2014-2015 дійства не було через початок війни на сході України. В останні роки фестиваль проводять на початку вересня – на День міста.

Також поки незрозуміло, як цього року святкуватимуть День Луцька.

«Ми розглядали декілька варіантів і готуємо різні сценарії. Якщо буде загострення, святкування відбудеться повністю онлайн. Наприклад, у Києві це вже відбулось. Розглядаємо також змішаний сценарій, коли, наприклад, буде віртуальна екскурсія Луцьким замком, відеозапис виступів колективів і частково – офлайнові заходи на різних локаціях в парку, щоб не збирати людей в одному місці. Поки сказати, як все пройде, не можемо, тому що ситуація постійно змінюється», – сказав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Луцьк, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району
Сьогодні, 13:15
На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку»
Сьогодні, 12:06
Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
В Україні – 920 нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19 На Волині у лікарнях другої хвилі меншає пацієнтів з COVID-19
24 липень, 17:10
У Луцьку та районі коронавірус виявили у працівників «Рути», «Нашого краю» і мешканців геріатричного будинку У Луцьку та районі коронавірус виявили у працівників «Рути», «Нашого краю» і мешканців геріатричного будинку
24 липень, 12:47
На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів
23 липень, 10:18
Запрацювала луцька стоматполіклініка, лікар якої захворів на коронавірус Запрацювала луцька стоматполіклініка, лікар якої захворів на коронавірус
20 липень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
25 липень, 10:35
 1
Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
 0
Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку»
Сьогодні, 12:06
 0
Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8