Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку»





Про це в інтерв’ю Ігор Поліщук.



«Проводити фестиваль в таких умовах недоцільно з фінансової точки зору – він чимало коштує. Недоцільно планувати, бо неможливо спрогнозувати, яка буде ситуація з коронавірусом – будуть дозволені масові заходи чи ні. А поставити в замку 100 людей, які стежитимуть за дотриманням дистанції, неможливо», – сказав посадовець.



Зауважимо, «Ніч у Луцькому замку» – це арт-фестиваль, який поєднує музику, театральне мистецтво, вогняні шоу. Його проводять у Луцьку з 2007 року. У 2014-2015 дійства не було через початок війни на сході України. В останні роки фестиваль проводять на початку вересня – на День міста.



Також поки незрозуміло, як цього року святкуватимуть День Луцька.



«Ми розглядали декілька варіантів і готуємо різні сценарії. Якщо буде загострення, святкування відбудеться повністю онлайн. Наприклад, у Києві це вже відбулось. Розглядаємо також змішаний сценарій, коли, наприклад, буде віртуальна екскурсія Луцьким замком, відеозапис виступів колективів і частково – офлайнові заходи на різних локаціях в парку, щоб не збирати людей в одному місці. Поки сказати, як все пройде, не можемо, тому що ситуація постійно змінюється», – сказав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року фестиваль «Ніч у Луцькому замку» не проводитимуть через епідемію коронавірусу.Про це в інтерв’ю Першому розповів радник Луцького міського голови«Проводити фестиваль в таких умовах недоцільно з фінансової точки зору – він чимало коштує. Недоцільно планувати, бо неможливо спрогнозувати, яка буде ситуація з коронавірусом – будуть дозволені масові заходи чи ні. А поставити в замку 100 людей, які стежитимуть за дотриманням дистанції, неможливо», – сказав посадовець.Зауважимо, «Ніч у Луцькому замку» – це арт-фестиваль, який поєднує музику, театральне мистецтво, вогняні шоу. Його проводять у Луцьку з 2007 року. У 2014-2015 дійства не було через початок війни на сході України. В останні роки фестиваль проводять на початку вересня – на День міста.Також поки незрозуміло, як цього року святкуватимуть День Луцька.«Ми розглядали декілька варіантів і готуємо різні сценарії. Якщо буде загострення, святкування відбудеться повністю онлайн. Наприклад, у Києві це вже відбулось. Розглядаємо також змішаний сценарій, коли, наприклад, буде віртуальна екскурсія Луцьким замком, відеозапис виступів колективів і частково – офлайнові заходи на різних локаціях в парку, щоб не збирати людей в одному місці. Поки сказати, як все пройде, не можемо, тому що ситуація постійно змінюється», – сказав Ігор Поліщук.

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