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На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО

На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО
У Ковелі поблизу ресторану «Classic» чоловік отримав удар у голову і знепритомнів.

Це сталося вчора, 25 липня, пише "Район.Ковель".

Після цього винуватців бійки приїхали затримувати поліцейські. Однак, чоловіки, які причетні до побиття, почали чинити спротив правоохоронцям. Щоб їх вгамувати, патрульним навіть довелося застосувати перцевий балончик.

Відео інциденту опублікували у спільноті «Ковель Онлайн».


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Теги: Ковель, побиття, поліція
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