На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
У Ковелі поблизу ресторану «Classic» чоловік отримав удар у голову і знепритомнів.
Це сталося вчора, 25 липня, пише "Район.Ковель".
Після цього винуватців бійки приїхали затримувати поліцейські. Однак, чоловіки, які причетні до побиття, почали чинити спротив правоохоронцям. Щоб їх вгамувати, патрульним навіть довелося застосувати перцевий балончик.
Відео інциденту опублікували у спільноті «Ковель Онлайн».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося вчора, 25 липня, пише "Район.Ковель".
Після цього винуватців бійки приїхали затримувати поліцейські. Однак, чоловіки, які причетні до побиття, почали чинити спротив правоохоронцям. Щоб їх вгамувати, патрульним навіть довелося застосувати перцевий балончик.
Відео інциденту опублікували у спільноті «Ковель Онлайн».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району
Сьогодні, 13:15
На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
В Україні – 920 нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:50