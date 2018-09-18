На Волині біля ресторану побили чоловіка до втрати свідомості. ВІДЕО





Це сталося вчора, 25 липня,



Після цього винуватців бійки приїхали затримувати поліцейські. Однак, чоловіки, які причетні до побиття, почали чинити спротив правоохоронцям. Щоб їх вгамувати, патрульним навіть довелося застосувати перцевий балончик.



Відео інциденту опублікували у спільноті «Ковель Онлайн».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поблизу ресторану «Classic» чоловік отримав удар у голову і знепритомнів.Це сталося вчора, 25 липня, пише "Район.Ковель".Після цього винуватців бійки приїхали затримувати поліцейські. Однак, чоловіки, які причетні до побиття, почали чинити спротив правоохоронцям. Щоб їх вгамувати, патрульним навіть довелося застосувати перцевий балончик.Відео інциденту опублікували у спільноті «Ковель Онлайн».

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