У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області,



Під час суду встановили, що раніше судимий обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії у Волинському обласному наркологічному диспансері, отримав наркотичний засіб метадон, який не мав права виносити за межі лікувального закладу, та в подальшому незаконно зберігав при собі з метою збуту.



Так, у ході проведення працівниками УПН ГУ НП у Волинській області оперативної закупки обвинувачений продав вищевказаний наркотичний засіб на вулиці Вороніхіна легендованій особі за 100 гривень. Згодом він ще раз збув наркотики, отримані у медзакладі.



Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відтак, чоловік проведе за ґратами три роки та два місяці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік продавав метадон, який отримував по програмі замісної терапії у Волинському обласному наркологічному диспансері.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.Під час суду встановили, що раніше судимий обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії у Волинському обласному наркологічному диспансері, отримав наркотичний засіб метадон, який не мав права виносити за межі лікувального закладу, та в подальшому незаконно зберігав при собі з метою збуту.Так, у ході проведення працівниками УПН ГУ НП у Волинській області оперативної закупки обвинувачений продав вищевказаний наркотичний засіб на вулиці Вороніхіна легендованій особі за 100 гривень. Згодом він ще раз збув наркотики, отримані у медзакладі.Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відтак, чоловік проведе за ґратами три роки та два місяці.

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