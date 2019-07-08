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У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі

У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі
В обласному центрі Волині чоловік продавав метадон, який отримував по програмі замісної терапії у Волинському обласному наркологічному диспансері.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що раніше судимий обвинувачений, будучи на програмі лікування замісної терапії у Волинському обласному наркологічному диспансері, отримав наркотичний засіб метадон, який не мав права виносити за межі лікувального закладу, та в подальшому незаконно зберігав при собі з метою збуту.

Так, у ході проведення працівниками УПН ГУ НП у Волинській області оперативної закупки обвинувачений продав вищевказаний наркотичний засіб на вулиці Вороніхіна легендованій особі за 100 гривень. Згодом він ще раз збув наркотики, отримані у медзакладі.

Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відтак, чоловік проведе за ґратами три роки та два місяці.

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Теги: Луцьк, наркотики, наркодиспансер
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