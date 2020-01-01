вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла

Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
У понеділок, 27 липня, на декількох вулицях у Луцьку тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Електропостачання не буде за такими адресами:

09:00-17:00 - вул. Б.Хмельницького, вул. Коцюбинського, вул. Даргомижського, вул. Кривий Вал, вул. Л. Українки, 31-37, вул. Менделєєва, вул. Нахімова, вул. Нестерова, вул. Попова, вул. Кривенькоо, вул. Берестова-11; вул. Цегельна, вул. Гнідавська, пров. Гнідавський, вул. Потебні, 53-65, 60, 60А, вул. Черняховського;

13:30-17:00 - вул. М. Вовчка, 23-29, 44-48, вул. Станіславського, 50, бульв. Дружби народів, 13, 13а, 15.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
Сьогодні, 18:15
В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу
Сьогодні, 17:40
В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Де на Волині сидітимуть без світла 21 липня Де на Волині сидітимуть без світла 21 липня
20 липень, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 липня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 липня
16 липень, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 липня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 липня
15 липень, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня
14 липень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
25 липень, 10:35
 1
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
Сьогодні, 18:15
 0
В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу
Сьогодні, 17:40
 0
В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8