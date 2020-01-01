Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Електропостачання не буде за такими адресами:



09:00-17:00 - вул. Б.Хмельницького, вул. Коцюбинського, вул. Даргомижського, вул. Кривий Вал, вул. Л. Українки, 31-37, вул. Менделєєва, вул. Нахімова, вул. Нестерова, вул. Попова, вул. Кривенькоо, вул. Берестова-11; вул. Цегельна, вул. Гнідавська, пров. Гнідавський, вул. Потебні, 53-65, 60, 60А, вул. Черняховського;



13:30-17:00 - вул. М. Вовчка, 23-29, 44-48, вул. Станіславського, 50, бульв. Дружби народів, 13, 13а, 15.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 27 липня, на декількох вулицях у Луцьку тимчасово не буде світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Електропостачання не буде за такими адресами:09:00-17:00 - вул. Б.Хмельницького, вул. Коцюбинського, вул. Даргомижського, вул. Кривий Вал, вул. Л. Українки, 31-37, вул. Менделєєва, вул. Нахімова, вул. Нестерова, вул. Попова, вул. Кривенькоо, вул. Берестова-11; вул. Цегельна, вул. Гнідавська, пров. Гнідавський, вул. Потебні, 53-65, 60, 60А, вул. Черняховського;13:30-17:00 - вул. М. Вовчка, 23-29, 44-48, вул. Станіславського, 50, бульв. Дружби народів, 13, 13а, 15.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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