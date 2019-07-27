До Дня міста у маршрутках Володимира запустили святкову озвучку





Історичні факти про Володимир-Волинський тепер звучать в маршрутках, йдеться на



Володимирчани, які користуватимуться громадським транспортом 26 липня, матимуть змогу почути записи вітань з нагоди 1032 річниці від першої писемної згадки про місто, отримати інформацію про вулиці, якими їде маршрутне таксі, або ті, які колись існували на карті Володимира.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО



Тепер цікаво їздити стане не лише людям, які хочуть довідатися досі невідомі факти про Володимир-Волинський, а й поціновувачам української музики, розповіли у пресслужбі міськради.



Таким чином у княжому місті повертають місцевим жителям історію їх маленької батьківщини та пропагують українське.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському до Дня міста в громадському транспорті з’явилась святкова озвучка.Історичні факти про Володимир-Волинський тепер звучать в маршрутках, йдеться на сайті міської ради Володимира.Володимирчани, які користуватимуться громадським транспортом 26 липня, матимуть змогу почути записи вітань з нагоди 1032 річниці від першої писемної згадки про місто, отримати інформацію про вулиці, якими їде маршрутне таксі, або ті, які колись існували на карті Володимира.Тепер цікаво їздити стане не лише людям, які хочуть довідатися досі невідомі факти про Володимир-Волинський, а й поціновувачам української музики, розповіли у пресслужбі міськради.Таким чином у княжому місті повертають місцевим жителям історію їх маленької батьківщини та пропагують українське.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію