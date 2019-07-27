До Дня міста у маршрутках Володимира запустили святкову озвучку
Сьогодні, 14:36
У Володимирі-Волинському до Дня міста в громадському транспорті з’явилась святкова озвучка.
Історичні факти про Володимир-Волинський тепер звучать в маршрутках, йдеться на сайті міської ради Володимира.
Володимирчани, які користуватимуться громадським транспортом 26 липня, матимуть змогу почути записи вітань з нагоди 1032 річниці від першої писемної згадки про місто, отримати інформацію про вулиці, якими їде маршрутне таксі, або ті, які колись існували на карті Володимира.
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Тепер цікаво їздити стане не лише людям, які хочуть довідатися досі невідомі факти про Володимир-Волинський, а й поціновувачам української музики, розповіли у пресслужбі міськради.
Таким чином у княжому місті повертають місцевим жителям історію їх маленької батьківщини та пропагують українське.
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Історичні факти про Володимир-Волинський тепер звучать в маршрутках, йдеться на сайті міської ради Володимира.
Володимирчани, які користуватимуться громадським транспортом 26 липня, матимуть змогу почути записи вітань з нагоди 1032 річниці від першої писемної згадки про місто, отримати інформацію про вулиці, якими їде маршрутне таксі, або ті, які колись існували на карті Володимира.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомі українські зірки привітали володимирчан з Днем міста. ВІДЕО
Тепер цікаво їздити стане не лише людям, які хочуть довідатися досі невідомі факти про Володимир-Волинський, а й поціновувачам української музики, розповіли у пресслужбі міськради.
Таким чином у княжому місті повертають місцевим жителям історію їх маленької батьківщини та пропагують українське.
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