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До Дня міста у маршрутках Володимира запустили святкову озвучку

До Дня міста у маршрутках Володимира запустили святкову озвучку
У Володимирі-Волинському до Дня міста в громадському транспорті з’явилась святкова озвучка.

Історичні факти про Володимир-Волинський тепер звучать в маршрутках, йдеться на сайті міської ради Володимира.

Володимирчани, які користуватимуться громадським транспортом 26 липня, матимуть змогу почути записи вітань з нагоди 1032 річниці від першої писемної згадки про місто, отримати інформацію про вулиці, якими їде маршрутне таксі, або ті, які колись існували на карті Володимира.

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Тепер цікаво їздити стане не лише людям, які хочуть довідатися досі невідомі факти про Володимир-Волинський, а й поціновувачам української музики, розповіли у пресслужбі міськради.

Таким чином у княжому місті повертають місцевим жителям історію їх маленької батьківщини та пропагують українське.

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Теги: Володимир, День міста, маршрутки
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