вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ внесли зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус

У МОЗ внесли зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус
Міністерство охорони здоров’я виключило Лопінавір/Ретонавір з протоколу лікування хворих з коронавірусом. Також Гідроксихлорохін ("Плаквеніл) буде використовуватися виключно при середній тяжкості перебігу хвороби COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми зосереджені на лікуванні наших хворих на COVID-19, на наданні висококваліфікованої медичної допомоги, й одним з таких механізмів надання є протоколи лікування, стандарти надання медичної допомоги при COVID-19”, - сказав Степанов.

За його словами, весь світ на сьогодні застосовує лікарські засоби, виходячи із симптоматики людини, потім вже формується доказова медицина, які препарати при яких схемах застосування є корисними, а які не дуже.

“Відтак Міністерство охорони здоров’я на минулому тижні провело чергове засідання нашої робочої групи, яка складається з провідних фахівців нашої країни. Були внесені зміни до протоколів лікування. Було додано препарат Дексаметазон. Я б хотів зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, застосовується, при яких станах. Він застосовується виключно при кисневозалежних станах”, — розповів Степанов.

Міністр наголошує, що його не можна використовувати амбулаторно. Його використання без нагляду лікаря буде шкодити здоров’ю.

“Також були внесені зміни щодо розширення використання лікарського засобу Ремдесивіру. Були повністю виключені з протоколи застосування таких ліків, як Лопінавір/Ретонавір. Окрім того, були внесені зміни до схем застосування Гідроксихлорохіну („Плаквеніл“). Він буде використовуватися виключно при середньої тяжкості перебігу хвороби, виключно в стаціонарі”, — сказав Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МОЗ, препарати, лікування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОЗ внесли зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 липня
Сьогодні, 20:00
На Львівщині поліцейський збив пішохода та втік з місця аварії
Сьогодні, 19:35
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
В Україні тестують чотири препарати для лікування COVID-19 В Україні тестують чотири препарати для лікування COVID-19
11 липень, 15:23
При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату При лікуванні коронавірусу дозволили клінічні випробування українського препарату
06 травень, 06:34
У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня У МОЗ пояснили, як працюватимуть школи з 1 вересня
23 липень, 13:15
На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів На що у Луцьку витратили 10 «коронавірусних» мільйонів
23 липень, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
25 липень, 10:35
 1
У МОЗ внесли зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус
Сьогодні, 20:39
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 липня
Сьогодні, 20:00
 0
На Львівщині поліцейський збив пішохода та втік з місця аварії
Сьогодні, 19:35
 0
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8