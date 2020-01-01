вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів

У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
На центральному пляжі Луцька прикрасили будиночок моржів. Художники із громадської організації "Чарівний пензлик" давно хотіли реалізувати цей проєкт.

ПРо це розповіла Суспільному керівниця дитячої художньої студії Алла Жупанюк.

У хатині на пляжі перевдягаються жінки-моржі. До акції долучилися 8 членів громадської організації "Чарівний пензлик", серед них шестеро дітей та двоє дорослих.

Алла Жупанюк загартовується та купається взимку, тому часта гостя на центральному пляжі.

"Познайомившись та поспілкувавшись з луцькими любителями зимового купання - вирішила допомогти їм зробити пляж та їхні будиночки для переодягання гарнішими", - розповідає художниця. Ідея визріла ще два роки тому, але час для її втілення знайшли лише зараз.

Для будиночка вибрали ескіз із суто волинською тематикою - лісова Мавка та квіти. Малюють уже три дні, з 9-ої ранку та до шостої вечора. "Роботу ускладнює палюче сонце та комарі", - розповіла Алла Жупанюк.

У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, художня студія, будиночок моржів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
Сьогодні, 18:15
В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу
Сьогодні, 17:40
В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі У Луцьку пацієнт наркодиспансеру торгував наркотиками, які отримував у медзакладі
Сьогодні, 14:00
Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку» Пандемія Covid-19: чи відбудеться цьогоріч фестиваль «Ніч у Луцькому замку»
Сьогодні, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість інфікованих: за добу виявили 1106 випадків COVID-19
25 липень, 10:35
 1
Завтра, 27 липня, низка вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
Сьогодні, 18:15
 0
В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу
Сьогодні, 17:40
 0
В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8