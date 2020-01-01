У Луцьку на центральному пляжі оригінально розмалювали будиночок моржів
Сьогодні, 18:15
На центральному пляжі Луцька прикрасили будиночок моржів. Художники із громадської організації "Чарівний пензлик" давно хотіли реалізувати цей проєкт.
ПРо це розповіла Суспільному керівниця дитячої художньої студії Алла Жупанюк.
У хатині на пляжі перевдягаються жінки-моржі. До акції долучилися 8 членів громадської організації "Чарівний пензлик", серед них шестеро дітей та двоє дорослих.
Алла Жупанюк загартовується та купається взимку, тому часта гостя на центральному пляжі.
"Познайомившись та поспілкувавшись з луцькими любителями зимового купання - вирішила допомогти їм зробити пляж та їхні будиночки для переодягання гарнішими", - розповідає художниця. Ідея визріла ще два роки тому, але час для її втілення знайшли лише зараз.
Для будиночка вибрали ескіз із суто волинською тематикою - лісова Мавка та квіти. Малюють уже три дні, з 9-ої ранку та до шостої вечора. "Роботу ускладнює палюче сонце та комарі", - розповіла Алла Жупанюк.
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ПРо це розповіла Суспільному керівниця дитячої художньої студії Алла Жупанюк.
У хатині на пляжі перевдягаються жінки-моржі. До акції долучилися 8 членів громадської організації "Чарівний пензлик", серед них шестеро дітей та двоє дорослих.
Алла Жупанюк загартовується та купається взимку, тому часта гостя на центральному пляжі.
"Познайомившись та поспілкувавшись з луцькими любителями зимового купання - вирішила допомогти їм зробити пляж та їхні будиночки для переодягання гарнішими", - розповідає художниця. Ідея визріла ще два роки тому, але час для її втілення знайшли лише зараз.
Для будиночка вибрали ескіз із суто волинською тематикою - лісова Мавка та квіти. Малюють уже три дні, з 9-ої ранку та до шостої вечора. "Роботу ускладнює палюче сонце та комарі", - розповіла Алла Жупанюк.
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