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Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО

Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО
Лучанка Олеся Задонцева під час карантину почала вишивати взуття бісером.

Про це майстриня розповіла журналістам Суспільного. Щоб перетворити пару взуття чи капці на вишивані, їй потрібно три тижні.

Жінка розповідає: вишите нею взуття є в Італії, Америці, Канаді, Великобританії, Франції, Бельгії та в Малазії. Першим замовником став актор із Нідерландів.

"Взагалі не уявляла, як це має виглядати, тому ми разом обговорювали, які частини мають бути вишиті, які ні. І так створилася перша пара взуття" - пригадує майстриня.

Майстриня говорить: перше взуття - літні туфлі - вишивала місяць, під час першого етапу карантину.

Нині жінка працює над новим замовленням. "Приїхало нове взуття від мого клієнта, яке я буду вишивати. На ньому буду вишивати абсолютно все."

Чоловік майстрині Юрій Задонцев каже: від творчості далекий, але дружині допомагає. Колись сам намагався вишивати.

"Поспорили з дружиною, що я не вишию картину, і так вийшло, що я її взяв і вишив. Ніхто не очікував, що такий ведмідь, як я, зможе це зробити", - каже Юрій Задонцев.

Над бісероплетінням та взуттям майстриня працює по 12 годин в день. Зі слів Олесі Задонцевої, улюблена справа не втомлює, а надихає на нові ідеї.


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Теги: Луцьк, хобі, бісер
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