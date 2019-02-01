Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Лучанка Олеся Задонцева під час карантину почала вишивати взуття бісером.
Про це майстриня розповіла журналістам Суспільного. Щоб перетворити пару взуття чи капці на вишивані, їй потрібно три тижні.
Жінка розповідає: вишите нею взуття є в Італії, Америці, Канаді, Великобританії, Франції, Бельгії та в Малазії. Першим замовником став актор із Нідерландів.
"Взагалі не уявляла, як це має виглядати, тому ми разом обговорювали, які частини мають бути вишиті, які ні. І так створилася перша пара взуття" - пригадує майстриня.
Майстриня говорить: перше взуття - літні туфлі - вишивала місяць, під час першого етапу карантину.
Нині жінка працює над новим замовленням. "Приїхало нове взуття від мого клієнта, яке я буду вишивати. На ньому буду вишивати абсолютно все."
Чоловік майстрині Юрій Задонцев каже: від творчості далекий, але дружині допомагає. Колись сам намагався вишивати.
"Поспорили з дружиною, що я не вишию картину, і так вийшло, що я її взяв і вишив. Ніхто не очікував, що такий ведмідь, як я, зможе це зробити", - каже Юрій Задонцев.
Над бісероплетінням та взуттям майстриня працює по 12 годин в день. Зі слів Олесі Задонцевої, улюблена справа не втомлює, а надихає на нові ідеї.
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Про це майстриня розповіла журналістам Суспільного. Щоб перетворити пару взуття чи капці на вишивані, їй потрібно три тижні.
Жінка розповідає: вишите нею взуття є в Італії, Америці, Канаді, Великобританії, Франції, Бельгії та в Малазії. Першим замовником став актор із Нідерландів.
"Взагалі не уявляла, як це має виглядати, тому ми разом обговорювали, які частини мають бути вишиті, які ні. І так створилася перша пара взуття" - пригадує майстриня.
Майстриня говорить: перше взуття - літні туфлі - вишивала місяць, під час першого етапу карантину.
Нині жінка працює над новим замовленням. "Приїхало нове взуття від мого клієнта, яке я буду вишивати. На ньому буду вишивати абсолютно все."
Чоловік майстрині Юрій Задонцев каже: від творчості далекий, але дружині допомагає. Колись сам намагався вишивати.
"Поспорили з дружиною, що я не вишию картину, і так вийшло, що я її взяв і вишив. Ніхто не очікував, що такий ведмідь, як я, зможе це зробити", - каже Юрій Задонцев.
Над бісероплетінням та взуттям майстриня працює по 12 годин в день. Зі слів Олесі Задонцевої, улюблена справа не втомлює, а надихає на нові ідеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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