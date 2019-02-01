Лучанка вишиває бісером взуття, яке замовляють у неї з-за кордону. ВІДЕО

Олеся Задонцева під час карантину почала вишивати взуття бісером.



Про це майстриня розповіла журналістам



Жінка розповідає: вишите нею взуття є в Італії, Америці, Канаді, Великобританії, Франції, Бельгії та в Малазії. Першим замовником став актор із Нідерландів.



"Взагалі не уявляла, як це має виглядати, тому ми разом обговорювали, які частини мають бути вишиті, які ні. І так створилася перша пара взуття" - пригадує майстриня.



Майстриня говорить: перше взуття - літні туфлі - вишивала місяць, під час першого етапу карантину.



Нині жінка працює над новим замовленням. "Приїхало нове взуття від мого клієнта, яке я буду вишивати. На ньому буду вишивати абсолютно все."



Чоловік майстрині Юрій Задонцев каже: від творчості далекий, але дружині допомагає. Колись сам намагався вишивати.



"Поспорили з дружиною, що я не вишию картину, і так вийшло, що я її взяв і вишив. Ніхто не очікував, що такий ведмідь, як я, зможе це зробити", - каже Юрій Задонцев.



Над бісероплетінням та взуттям майстриня працює по 12 годин в день. Зі слів Олесі Задонцевої, улюблена справа не втомлює, а надихає на нові ідеї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкапід час карантину почала вишивати взуття бісером.Про це майстриня розповіла журналістам Суспільного . Щоб перетворити пару взуття чи капці на вишивані, їй потрібно три тижні.Жінка розповідає: вишите нею взуття є в Італії, Америці, Канаді, Великобританії, Франції, Бельгії та в Малазії. Першим замовником став актор із Нідерландів."Взагалі не уявляла, як це має виглядати, тому ми разом обговорювали, які частини мають бути вишиті, які ні. І так створилася перша пара взуття" - пригадує майстриня.Майстриня говорить: перше взуття - літні туфлі - вишивала місяць, під час першого етапу карантину.Нині жінка працює над новим замовленням. "Приїхало нове взуття від мого клієнта, яке я буду вишивати. На ньому буду вишивати абсолютно все."Чоловік майстринікаже: від творчості далекий, але дружині допомагає. Колись сам намагався вишивати."Поспорили з дружиною, що я не вишию картину, і так вийшло, що я її взяв і вишив. Ніхто не очікував, що такий ведмідь, як я, зможе це зробити", - каже Юрій Задонцев.Над бісероплетінням та взуттям майстриня працює по 12 годин в день. Зі слів Олесі Задонцевої, улюблена справа не втомлює, а надихає на нові ідеї.

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