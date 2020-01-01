В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО





Про це



26 липня об 11:20 співробітники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубровиця надавали допомогу працівникам поліції із підняття мертвого тіла чоловіка з річки Горинь поблизу села Порубка Дубровицького району.



За інформацією поліції, місцевий житель 1963 року народження у вечері 25 липня пішов на риболовлю та зник. Тіло чоловіка працівники поліції виявили поблизу берега зранку 26 липня.



Усі обставини смерті встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дубровицькому районі рятувальники спільно з працівниками поліції підняли мертве тіло чоловіка з річки.Про це інформує Головне УДСНС у Рівненській області.26 липня об 11:20 співробітники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубровиця надавали допомогу працівникам поліції із підняття мертвого тіла чоловіка з річки Горинь поблизу села Порубка Дубровицького району.За інформацією поліції, місцевий житель 1963 року народження у вечері 25 липня пішов на риболовлю та зник. Тіло чоловіка працівники поліції виявили поблизу берега зранку 26 липня.Усі обставини смерті встановлюють.

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