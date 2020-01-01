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В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО

В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО
У Дубровицькому районі рятувальники спільно з працівниками поліції підняли мертве тіло чоловіка з річки.

Про це інформує Головне УДСНС у Рівненській області.

26 липня об 11:20 співробітники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубровиця надавали допомогу працівникам поліції із підняття мертвого тіла чоловіка з річки Горинь поблизу села Порубка Дубровицького району.

За інформацією поліції, місцевий житель 1963 року народження у вечері 25 липня пішов на риболовлю та зник. Тіло чоловіка працівники поліції виявили поблизу берега зранку 26 липня.

Усі обставини смерті встановлюють.

В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО
В річці на Рівненщині під час риболовлі втопився чоловік. ФОТО

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Теги: Рівненщина, смерть, втопився
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