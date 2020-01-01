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На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту

На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Комунальну будівлю у селі Самоволя Іваничівського району виставили на продаж через аукціон.

Організовує аукціон виконавчий комітет Павлівської сільської ради. Цінові пропозиції приймають до 11 серпня, проведуть аукціон 12 серпня, інформує «Волинь Online».

Початкова ціна продажу лоту становить 63,148 тисячі гривень.

Йдеться про будинок бібліотеки і медпункту загальною площею 73,6 метра квадратного на вулиці Шевченка, 41, у селі Самоволя Іваничівського району.

«Будинок бібліотеки і медпункту, загальна площа – 73,6 м²; основна площа – 58,1 м²; допоміжна площа – 15,5 м²; кількість поверхів – 1; будинок бібліотеки і медпункту: фундамент – бетон; стіни – цегла; підлога – дерев’яна; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер. Інженерне обладнання – електрика, опалення. Зареєстровано право комунальної власності на будинок бібліотеки і медпункту Павлівської сільської ради. Земельна ділянка (не є предметом продажу) – площею 0,08 га. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно – просвітницького обслуговування. Земельна ділянка належить на праві комунальної власності Павлівській сільській раді», – йдеться в описі лоту.

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Теги: аукціон, бібліотека, медпункт, Самоволя
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