27 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження волинська художниця, член Національної спілки художників України(на фото), музикант та шоумента режисер монтажу телеканалу «Аверс»Іменинники цього дня - ті, хто носіть ім'я Петро, Микола, Костянтин, Іраклій, Степан, Іван та Федір.Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, невичерпного натхнення й енергії.Професійне свято у цей день – у системних адміністраторів. Бажаємо їм менше клопотів у роботі та більше успіхів.27 липня 1931 року народився колишній ректор Луцького педінституту Нестор Бурчак. До роботи на цій посаді він приступив у 1980-му і працював на ній до кінця життя. Помер 1989-го.Був заслуженим працівником вищої школи України, відзначений орденами Трудового Червоного Прапора, Знаком Пошани. Обирався депутатом Луцької міської і обласної рад, очолював обласне товариство «Знання».Цього дня 1933 року народився публіцист, журналіст газети «Волинь» (нині – «Волинь-нова») Євген Грушка.27 липня 1992-го відбулася передача РПЦ колишньої резиденції православних єпископів – Свято-Успенського собору у Володимирі-Волинському та будівлі колишнього монастиря бернардинів у Луцьку.