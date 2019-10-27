Більше шести мільйонів гривень витратять на ремонт казарми у місті на Волині
Сьогодні, 08:28
Виконавця капітального ремонту будівлі 1/47 (штаб-казарма) у Володимирі-Волинському визначать у результаті відкритих торгів.
Організовував аукціон квартирно-експлуатаційний відділ Володимира-Волинського. Строк виконання робіт – до 1 березня 2021 року. Очікувана вартість робіт становила 7,101 мільйона гривень, інформує «Волинь Online».
У торгах взяли участь три учасники: ПП «Ліски» з ціновою пропозицією 5,869 мільйона, ТОВ Архітектурно-будівельна компанія «Галичина» (6,15 мільйона) та ПП «Західспецбудтранс-7» (6,836 мільйона).
Пропозицію ТОВ Архітектурно-будівельна компанія «Галичина» відхилили, наразі очікують рішення щодо пропозиції ПП «Західспецбудтранс-7».
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Організовував аукціон квартирно-експлуатаційний відділ Володимира-Волинського. Строк виконання робіт – до 1 березня 2021 року. Очікувана вартість робіт становила 7,101 мільйона гривень, інформує «Волинь Online».
У торгах взяли участь три учасники: ПП «Ліски» з ціновою пропозицією 5,869 мільйона, ТОВ Архітектурно-будівельна компанія «Галичина» (6,15 мільйона) та ПП «Західспецбудтранс-7» (6,836 мільйона).
Пропозицію ТОВ Архітектурно-будівельна компанія «Галичина» відхилили, наразі очікують рішення щодо пропозиції ПП «Західспецбудтранс-7».
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