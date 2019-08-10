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Через карантин у волинському санаторії «Лісова пісня» відгородили комунальний пляж

Через карантин у волинському санаторії «Лісова пісня» відгородили комунальний пляж
Лікувальний пляж волинського обласного санаторію «Лісова пісня» відгородили від пляжу загального користування. У санаторії кажуть, зробили це у зв'язку з ситуацією, що склалася через обмежувальні карантинні заходи.

Як інформує власкор «ВолиньUA», нововведення викликане цьогорічною ситуацією, яка склалась через пандемію коронавірусу, коли тривалий час санаторій не працював і потерпав від збитків. Натомість сьогодні він — перенасичений відвідувачами, яких на лікувальному пляжі в сонячну погоду може бути забагато.

Як стверджують відповідальні працівники колективу санаторію, встановлена огорожа дає можливість, з одного боку контролювати потік та кількість відпочиваючих на комунальному пляжі (відповідно до карантинних вимог), а з іншого — дещо поліпшити непросту фінансову ситуацію на комунальному підприємстві, власником якого є Волинська обласна рада.

"Комунальний пляж санаторію відповідно облаштували, на відміну від пляжу загального користування, що знаходиться поруч. А за створений тут комфор, т за вкладені санаторієм у це кошти, відповідно, санаторій має право брати помірну додаткову платню. Абсолютна більшість відвідувачів це розуміють", — коментують ситуацію у керівництві санаторію.

Утім, таке нововведення викликало невдоволення у певної частини відвідувачів, які не можуть потрапити на лікувальний пляж зі сторони пляжу загального користування.

Утім, як запевнили в коментарі «ВолиньUA» відповідальні представники санаторію, огорожу встановили на цілком законних підставах.

Санаторій отримав відповідні дозволи, а правоохоронні служби про цю ситуацію поінформували.

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Теги: санаторій, Лісова пісня, пляж, огорожа
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