Волинянин просить перевірити, чи не зливають нечистоти у річку Турія

Руслан Троцюк підозрює, що у річку Турія зливають нечистоти.



Відтак, він зареєстрував



"Турія - річка в Україні, в межах Волинської області. Права притока Прип'яті (басейн Дніпра) є блакитною окрасою нашого краю зі своєю особливою фауною та флорою, як і у самій водоймі, так і на її берегах. Одним словом, є чим побавити свій зір та слух!



Також річка є зоною відпочинку для багатьох мешканців прибережних районів (риболовля, купання), а Ковельське водосховище, яке знаходиться в межах Турії, завдяки своїм масштабам дозволяє на своїх теренах проводити змагання з веслувальних видів спорту міжнародного рівня!



На жаль сьогодні складається невтішна картина, що плюс до природнього заболочення та обміління заплав річки, ще додалося втручання людини у саме життя водойми! Протягом останніх років, особливо, коли водойма не вкрита кригою, майже кожного ранку можна спостерігати підозрілу масну, піноутворюючу субстанцію на поверхні (схожу на нечистоти), яку прибиває хвилями до берега (фото цьому підтвердження)!



Просимо не ігнорувати ситуацію, а віднестися до цього відповідально і встановити походження та джерела потрапляння нечистот у води р.Турії (Ковельське водосховище), та негайно усунути їх, бо природа не пробачає подібного ставлення до себе!", йдеться у тексті звернення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинпідозрює, що у річку Турія зливають нечистоти.Відтак, він зареєстрував петицію з проханням встановити походження та джерела потрапляння нечистот у води р.Турії (Ковельське водосховище) та негайно усунути їх."Турія - річка в Україні, в межах Волинської області. Права притока Прип'яті (басейн Дніпра) є блакитною окрасою нашого краю зі своєю особливою фауною та флорою, як і у самій водоймі, так і на її берегах. Одним словом, є чим побавити свій зір та слух!Також річка є зоною відпочинку для багатьох мешканців прибережних районів (риболовля, купання), а Ковельське водосховище, яке знаходиться в межах Турії, завдяки своїм масштабам дозволяє на своїх теренах проводити змагання з веслувальних видів спорту міжнародного рівня!На жаль сьогодні складається невтішна картина, що плюс до природнього заболочення та обміління заплав річки, ще додалося втручання людини у саме життя водойми! Протягом останніх років, особливо, коли водойма не вкрита кригою, майже кожного ранку можна спостерігати підозрілу масну, піноутворюючу субстанцію на поверхні (схожу на нечистоти), яку прибиває хвилями до берега (фото цьому підтвердження)!Просимо не ігнорувати ситуацію, а віднестися до цього відповідально і встановити походження та джерела потрапляння нечистот у води р.Турії (Ковельське водосховище), та негайно усунути їх, бо природа не пробачає подібного ставлення до себе!", йдеться у тексті звернення.

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