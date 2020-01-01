На парковці біля торгового центру водій Mitsubishi зачепив мінівен та ледь не наїхав на жінку. ФОТО





Зі слів очевидців, водій Mitsubishi Lancer спричинив автопригоду. Як зазначають, припарковуючись на стоянці на вул. Рівненська 89, він зачепив автомобіль Volkswagen Caddy, до якого у той момент сідала пасажирка.



Mitsubishi Lancer ледве не наїхав на неї. Внаслідок автопригоди автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.



На місці автопригоди працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 26 липня, на автостоянці біля ТЦ "Імідж", що на вулиці Рівненська, 89 зіткнулися дві автівки. Про це повідомили очевидці, пише ІА "Волинські Новини" Зі слів очевидців, водій Mitsubishi Lancer спричинив автопригоду. Як зазначають, припарковуючись на стоянці на вул. Рівненська 89, він зачепив автомобіль Volkswagen Caddy, до якого у той момент сідала пасажирка.Mitsubishi Lancer ледве не наїхав на неї. Внаслідок автопригоди автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.На місці автопригоди працюють патрульні.

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