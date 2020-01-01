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На парковці біля торгового центру водій Mitsubishi зачепив мінівен та ледь не наїхав на жінку. ФОТО

На парковці біля торгового центру водій Mitsubishi зачепив мінівен та ледь не наїхав на жінку. ФОТО
У неділю, 26 липня, на автостоянці біля ТЦ "Імідж", що на вулиці Рівненська, 89 зіткнулися дві автівки. Про це повідомили очевидці, пише ІА "Волинські Новини".

Зі слів очевидців, водій Mitsubishi Lancer спричинив автопригоду. Як зазначають, припарковуючись на стоянці на вул. Рівненська 89, він зачепив автомобіль Volkswagen Caddy, до якого у той момент сідала пасажирка.

Mitsubishi Lancer ледве не наїхав на неї. Внаслідок автопригоди автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

На місці автопригоди працюють патрульні.

На парковці біля торгового центру водій Mitsubishi зачепив мінівен та ледь не наїхав на жінку. ФОТО
На парковці біля торгового центру водій Mitsubishi зачепив мінівен та ледь не наїхав на жінку. ФОТО

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Теги: парковка, торговий центр, аварія, поліція
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