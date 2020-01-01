В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19





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Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 000 нових випадків захворювання.



Станом на суботу, 25 липня, в Індії загальне число підтверджених випадків коронавірусу перевищило 1,3 мільйона. Спалахи захворювання зафіксували у 36 штатах країни.



Індійський інститут медичних наук (AIIMS), провідний медичний навчальний заклад у столиці Індії Нью-Делі, повідомив, що у п’ятницю людині ввели першу дозу пробної вакцини від COVID-19.



Вакцина-кандидат, Covaxin, входить до числа майже двох десятків засобів, які проходять випробування на людях в усьому світі.



AIIMS увійшов до 12 закладів, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань Covaxin.

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