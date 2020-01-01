вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19

В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
В Індії розпочали перші випробування на людях нової вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу, оскільки у другій за чисельністю населення країні світу зафіксували майже 49 000 нових випадків захворювання.

Станом на суботу, 25 липня, в Індії загальне число підтверджених випадків коронавірусу перевищило 1,3 мільйона. Спалахи захворювання зафіксували у 36 штатах країни.

Індійський інститут медичних наук (AIIMS), провідний медичний навчальний заклад у столиці Індії Нью-Делі, повідомив, що у п’ятницю людині ввели першу дозу пробної вакцини від COVID-19.

Вакцина-кандидат, Covaxin, входить до числа майже двох десятків засобів, які проходять випробування на людях в усьому світі.

AIIMS увійшов до 12 закладів, відібраних Індійською радою з медичних досліджень для проведення клінічних випробувань Covaxin.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Індія, вакцина, випробування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
Сьогодні, 04:41
На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Сьогодні, 03:25
На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу
Сьогодні, 02:30
Через карантин у волинському санаторії «Лісова пісня» відгородили комунальний пляж
Сьогодні, 01:18
Схожі новини
У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу
03 червень, 05:03
Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус Італійські науковці заявили про створення вакцини, яка нейтралізує коронавірус
07 травень, 22:08
МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу МЗС Британії заявляє, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу
20 липень, 03:20
У США розробили вакцину від коронавірусу У США розробили вакцину від коронавірусу
06 червень, 01:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
 0
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
Сьогодні, 04:41
 0
На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Сьогодні, 03:25
 0
На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу
Сьогодні, 02:30
 0
Через карантин у волинському санаторії «Лісова пісня» відгородили комунальний пляж
Сьогодні, 01:18
 0
Медіа
відео
1/8