Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів





Постачальника визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише



Тендерні пропозиції приймають до 14 серпня, розпочнуть аукціон 21 вересня. Строк постачання товару – до 30 жовтня. Очікувана вартість становить 8,058 мільйона гривень.



Відповідно до медико-технічних вимог, до складу кожного комплекту повинні входити:

- комп’ютерний 12-ти канальний ЕКГ з цифровим інтерфейсом;

- спірограф з цифровим інтерфейсом;

- монітор життєво-важливих показників (вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія, термометрія);

- цифрова камера;

- цифровий дерматоскоп;

- програмне забезпечення для отримання, зберігання, аналізування та передачі даних від діагностичних приладів комплекту обладнання та надання телемедичних консультацій.



Поставку обладнання здійснюватимуть для 74 амбулаторій у різних районах Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На придбання 74 комплектів телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини витратять до 8,058 мільйона гривень.Постачальника визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online» Тендерні пропозиції приймають до 14 серпня, розпочнуть аукціон 21 вересня. Строк постачання товару – до 30 жовтня. Очікувана вартість становить 8,058 мільйона гривень.Відповідно до медико-технічних вимог, до складу кожного комплекту повинні входити:- комп’ютерний 12-ти канальний ЕКГ з цифровим інтерфейсом;- спірограф з цифровим інтерфейсом;- монітор життєво-важливих показників (вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія, термометрія);- цифрова камера;- цифровий дерматоскоп;- програмне забезпечення для отримання, зберігання, аналізування та передачі даних від діагностичних приладів комплекту обладнання та надання телемедичних консультацій.Поставку обладнання здійснюватимуть для 74 амбулаторій у різних районах Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію