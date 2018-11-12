Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
На придбання 74 комплектів телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини витратять до 8,058 мільйона гривень.
Постачальника визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 14 серпня, розпочнуть аукціон 21 вересня. Строк постачання товару – до 30 жовтня. Очікувана вартість становить 8,058 мільйона гривень.
Відповідно до медико-технічних вимог, до складу кожного комплекту повинні входити:
- комп’ютерний 12-ти канальний ЕКГ з цифровим інтерфейсом;
- спірограф з цифровим інтерфейсом;
- монітор життєво-важливих показників (вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія, термометрія);
- цифрова камера;
- цифровий дерматоскоп;
- програмне забезпечення для отримання, зберігання, аналізування та передачі даних від діагностичних приладів комплекту обладнання та надання телемедичних консультацій.
Поставку обладнання здійснюватимуть для 74 амбулаторій у різних районах Волині.
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Постачальника визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 14 серпня, розпочнуть аукціон 21 вересня. Строк постачання товару – до 30 жовтня. Очікувана вартість становить 8,058 мільйона гривень.
Відповідно до медико-технічних вимог, до складу кожного комплекту повинні входити:
- комп’ютерний 12-ти канальний ЕКГ з цифровим інтерфейсом;
- спірограф з цифровим інтерфейсом;
- монітор життєво-важливих показників (вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія, термометрія);
- цифрова камера;
- цифровий дерматоскоп;
- програмне забезпечення для отримання, зберігання, аналізування та передачі даних від діагностичних приладів комплекту обладнання та надання телемедичних консультацій.
Поставку обладнання здійснюватимуть для 74 амбулаторій у різних районах Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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