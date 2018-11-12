вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів

Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
На придбання 74 комплектів телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини витратять до 8,058 мільйона гривень.

Постачальника визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».

Тендерні пропозиції приймають до 14 серпня, розпочнуть аукціон 21 вересня. Строк постачання товару – до 30 жовтня. Очікувана вартість становить 8,058 мільйона гривень.

Відповідно до медико-технічних вимог, до складу кожного комплекту повинні входити:
- комп’ютерний 12-ти канальний ЕКГ з цифровим інтерфейсом;
- спірограф з цифровим інтерфейсом;
- монітор життєво-важливих показників (вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія, термометрія);
- цифрова камера;
- цифровий дерматоскоп;
- програмне забезпечення для отримання, зберігання, аналізування та передачі даних від діагностичних приладів комплекту обладнання та надання телемедичних консультацій.

Поставку обладнання здійснюватимуть для 74 амбулаторій у різних районах Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: амбулаторія, обладнання, закупівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
Сьогодні, 04:41
На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Сьогодні, 03:25
На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу
Сьогодні, 02:30
Через карантин у волинському санаторії «Лісова пісня» відгородили комунальний пляж
Сьогодні, 01:18
Схожі новини
Лікарня на Волині закупить медобладнання Лікарня на Волині закупить медобладнання
12 листопад, 2018, 07:25
У Луцьку при амбулаторії організували «Школу здоров'я». ВІДЕО У Луцьку при амбулаторії організували «Школу здоров'я». ВІДЕО
26 липень, 07:14
У волинському місті запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО У волинському місті запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО
23 липень, 22:24
У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО
14 липень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
 0
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
Сьогодні, 04:41
 0
На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Сьогодні, 03:25
 0
На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу
Сьогодні, 02:30
 0
Через карантин у волинському санаторії «Лісова пісня» відгородили комунальний пляж
Сьогодні, 01:18
 0
Медіа
відео
1/8