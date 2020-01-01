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На Донбасі почалося перемир'я

На Донбасі почалося перемир'я
З 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня, повідомляє Укрінформ.

Домовленостями передбачили заборону на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

До контролю за дотриманням режиму припинення вогню залучаються українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях ООН.

Крім того, за даними штабу ООС, для об'єктивного інформування про ситуацію на Донбасі під час дії режиму припинення вогню планують залучити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним реалізацію домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

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Теги: Донбас, війна, ЗСУ, перемир'я
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