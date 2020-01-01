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На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу

На Черкащині селяни самотужки ремонтують дорогу
У Черкаській області селяни самотужки ремонтують дорогу власною технікою та асфальтом, який "забули" дорожники.

Місцеві жителі випадково натрапили на покинутий майстрами асфальт, зібрали до купи техніку, яку вдалося знайти у селі, і приступили до роботи. Про це інформує канал 24.

Старенький трактор та екскаватор замість сучасних катків – це єдина техніка в імпровізованій бригаді дорожників.

Взятись до роботи вирішили, коли натрапили на купу непотрібного асфальту в сусідньому селі – Медведівці.

"Валявся на колишній фермі понад рік. Колись робили дорогу, не встигли використати. Висипали як непотріб, аби люди не бачили" – розповів місцевий житель Назар Лавріненко.

У 2020 році в Івківцях вперше працювали "автодорівці", але чимало ям залишили. Технологію місцеві розпитали у дорожників, але необхідного обладнання не мали, тож всі інструменти придумали самі.

Аби розтопити затверділий асфальт – принесли з дому балон з газом та пальник.

"Складного немає взагалі нічого. Один гріє, інший трамбує, третій просто розбиває асфальт, щоб можна було туди покласти", – пояснив мешканець села Юрій Грицан.

Катка для асфальту теж було взяти ніде, тож самі зробили трамбовку з арматури. У селі ремонту раді, особливо тішаться водії.

Із шляхами в Медведівській ОТГ – непросто. Її голова Олексій Лавріненко пояснив: намагаються ремонтувати, але на всі одразу бюджету бракує.

Я вдячний тим підприємцям, які працюють там і прикладають зусиль, аби ця дороги була. Ми все, що могли зробити, зробили з весни, – прокоментував він.

Імпровізована дорожня бригада налаштована рішуче: хочуть залатати всі ями в селі. Не оминають навіть найменші, аби через рік вони не перетворилися на великі канави.


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Теги: дорога, ремонт, селяни
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