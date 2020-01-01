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У «ПортCity» розігрують велосипеди для родини*

У «ПортCity» розігрують велосипеди для родини*
У ТРЦ "ПортCity" розігрують три комплекти велосипедів для родини.

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

Щоб взяти участь у розіграші 3-х комплектів велосипедів для родин, потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ "ПортCity" (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.

Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.

Розігрується 3 комплекти (2 дорослих + 1 дитячий) велосипедів для 3-х родин.

Зауважують, що присутність на розіграші обов'язкова і просять не забути взяти з собою документи, що посвідчують особу.

Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ "ПортCity".

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Теги: розіграш, велосипеди, реклама, ПортCity
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