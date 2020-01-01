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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 27 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 27 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 20, Луцький район – 13, Горохівський район – 7, Маневицький район – 5, Ківерцівський район – 3, Локачинський район – 2, , м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район – 1, турійський район – 1.

Одужало за добу 24 особи.

Загалом станом на 27 липня в області зареєстрували 3616 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2538 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 835 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 395 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 416 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 164 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 92 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 46 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика
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