Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 27 липня
Сьогодні, 10:11
За останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 20, Луцький район – 13, Горохівський район – 7, Маневицький район – 5, Ківерцівський район – 3, Локачинський район – 2, , м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район – 1, турійський район – 1.
Одужало за добу 24 особи.
Загалом станом на 27 липня в області зареєстрували 3616 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2538 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 835 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 395 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 416 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 164 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 92 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 46 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Одужало за добу 24 особи.
Загалом станом на 27 липня в області зареєстрували 3616 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2538 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 835 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 395 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 416 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 164 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 92 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 46 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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