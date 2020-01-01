Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 27 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 20, Луцький район – 13, Горохівський район – 7, Маневицький район – 5, Ківерцівський район – 3, Локачинський район – 2, , м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 1, Любомльський район – 1, Любешівський район – 1, турійський район – 1.Одужало за добу 24 особи.Загалом станом на 27 липня в області зареєстрували 3616 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 2538 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 835 випадків, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 322 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 395 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 416 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 215 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 68 випадків;• Горохівський район – 164 випадки, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 123 випадки, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 92 випадки, в тому числі 3 летальних;• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 52 випадки;• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 46 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.