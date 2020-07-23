У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*
Сьогодні, 17:10
У "PremierCity" підготували вигідну пропозицію для тих, хто скучив за хрумким та запашним попкорном.
У закладі зазначають, що 2,5 л попкорну можна отримати за 1 гривню.
Тож нагадують, що усі кіномани, які виконали умови акції (до 24 квітня заповнивши електронну анкету за посиланням: http://bit.ly/PremierCityPopcorn з 23.07.2020 по 30.09.2020 р. при поході в кіно на будь-який кіносеанс зможуть придбати попкорн 2,5 л за 1 гривню.
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У закладі зазначають, що 2,5 л попкорну можна отримати за 1 гривню.
Тож нагадують, що усі кіномани, які виконали умови акції (до 24 квітня заповнивши електронну анкету за посиланням: http://bit.ly/PremierCityPopcorn з 23.07.2020 по 30.09.2020 р. при поході в кіно на будь-який кіносеанс зможуть придбати попкорн 2,5 л за 1 гривню.
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