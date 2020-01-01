У «ЯровиціІ FLY» – по два ліфти у кожному під’їзді*

Все ближче до неба підіймаються будинкиЦе два завершальні будинки комплексу «Яровиця». Вони особливі тим, що будуть найвищими, матимуть ветнильований фасад Scanroc, панорамні вікна Brugmann з виглядом на західне небо над річкою Стир. Оскільки будинки матимуть 14 поверхів, у майбутніх мешканців часто виникає запитання щодо надійності ліфтів.Натомість забудовник повідомляє, що у кожному під’їзді встановлять аж по два ліфти фірми MIZUI Mitsubishi. Як результат – мінімум часу на очікування ліфта на будь-якому поверсі.Ліфти MIZUI Mitsubishі повністю відповідають стандартам ліфтів нового покоління: у них застосовують новітні комп'ютерні технології, що сприяють оптимізації їхньої експлуатації і включенню спеціальних функцій ліфта в розряд стандартних. Ліфти використовують в престижних готелях, офісах і житлових будинках підвищеної комфортності.Пасажирські ліфти мають:- викличні пости з підсвічуванням і антивандальні панелі керування;- високу точність зупинки і плавний хід;- сучасну мікропроцесорну станцію керування;- відносно низьку гучність і зручну кабіну;- індикатори стану та напрямки руху;- швидкість: 1,00 ~ 4,0 м/сек;- вантажопідйомність: від 630 кг до 1600 кг.- безшумність руху, навіть якщо ваша квартира поряд з ліфтовою шахтою – це не створює дискомфорту;- високу енергоекономічність, ліфти витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими;- точність зупинки безредукторної лебідки, а також високу стійкість до перепаду напруги;- гарантовану якість та безпечність, компанія MIZUI Mitsubishi підтверджує це відповідними сертифікатами.У будинках «Яровиці FLY» вже мурують 8-ий поверх. Тут навіть найвибагливіший клієнт зможе обрати житло своєї мрії: індивідуальний підхід до планування, квартири євформату, пентхауси, локація – центр міста, енергоощадний дім, панорами та неймовірні краєвиди.