Двоє волинян склали ЗНО з англійської мови на 199 балів

Учні ковельської гімназії імені Олени Пчілки склали ЗНО з англійської мови на 199 балів.Про це повідомляє навчальний заклад у facebook.- випускники комунального закладу "Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки", які найкраще склали ЗНО-2020 з англійської мови. Обидвоє отримали результати у 199 балів."Гімназисти отримали нагороду за наполегливість і працелюбство, жагу до знань і цілеспрямованість. Дарина - неодноразовий призер міської та обласної олімпіад з англійської мови, переможець обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт з української мови та літератури.Олександр - фіналіст програми виховання майбутніх лідерів FLEX, член Європейського молодіжного парламенту, регіональний представник Американських Рад у Волинській області.Випускники вміло організовувати свою пізнавальну діяльність за індивідуальною освітньою траєкторією з допомогою високого професіоналізму наставника - вчителя англійської мови Душенко Тамари Іванівни", - йдеться в повідомленні.