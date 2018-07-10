Двоє волинян склали ЗНО з англійської мови на 199 балів
Сьогодні, 10:37
Учні ковельської гімназії імені Олени Пчілки склали ЗНО з англійської мови на 199 балів.
Про це повідомляє навчальний заклад у facebook.
Хлопук Дарина, Серков Олександр - випускники комунального закладу "Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки", які найкраще склали ЗНО-2020 з англійської мови. Обидвоє отримали результати у 199 балів.
"Гімназисти отримали нагороду за наполегливість і працелюбство, жагу до знань і цілеспрямованість. Дарина - неодноразовий призер міської та обласної олімпіад з англійської мови, переможець обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт з української мови та літератури.
Олександр - фіналіст програми виховання майбутніх лідерів FLEX, член Європейського молодіжного парламенту, регіональний представник Американських Рад у Волинській області.
Випускники вміло організовувати свою пізнавальну діяльність за індивідуальною освітньою траєкторією з допомогою високого професіоналізму наставника - вчителя англійської мови Душенко Тамари Іванівни", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє навчальний заклад у facebook.
Хлопук Дарина, Серков Олександр - випускники комунального закладу "Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки", які найкраще склали ЗНО-2020 з англійської мови. Обидвоє отримали результати у 199 балів.
"Гімназисти отримали нагороду за наполегливість і працелюбство, жагу до знань і цілеспрямованість. Дарина - неодноразовий призер міської та обласної олімпіад з англійської мови, переможець обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт з української мови та літератури.
Олександр - фіналіст програми виховання майбутніх лідерів FLEX, член Європейського молодіжного парламенту, регіональний представник Американських Рад у Волинській області.
Випускники вміло організовувати свою пізнавальну діяльність за індивідуальною освітньою траєкторією з допомогою високого професіоналізму наставника - вчителя англійської мови Душенко Тамари Іванівни", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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