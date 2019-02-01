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Як у Луцьку в перинатальному центрі проводять кесарів розтин породіллям

Як у Луцьку в перинатальному центрі проводять кесарів розтин породіллям
Кесарів розтин в обласному перинатальному центрі проводять 30% пацієнткам. Операція триває всього приблизно 30 хвилин; через шість годин жінка встає, ходить і почувається цілком нормально. І вже через три доби мама з дитинкою залишають заклад.

Як розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини генеральний директор Волинського обласного перинатального центру Ірина Горавська, 30% пацієнток медичного закладу оперуються.

«Це нормальний відсоток, адже у наш центр направляють усю вузьку патологію з усієї області», – зауважила вона.

Показань для проведення кесаревого розтину нараховується багато. «Усі перерахувати просто неможливо. Є показання з боку мами і з боку дитини, є планові операції, коли ми плануємо і йдемо в операційну, є ургентні, коли показання виникають під час пологів або вагітності, наприклад у разі кровотечі», – сказала Ірина Горавська.

Перебування жінки в операційній, враховуючи підготовку, анестезію, час, потрібний на стабілізацію стану після операції, триває близько години. Безпосередньо сама операція займає 25-35 хвилин, якщо не виникає ускладнень.

80% кесарських розтинів у центрі проводять під спінальною анестезією. «Тобто жінка перебуває у свідомості. Ми спілкуємося з нею, прикладаємо їй до грудей дитинку. І післяопераційний період минає швидше, ніж після загальної анестезії», – пояснила очільниця перинатального центру.

А вже через шість годин після операції пацієнтка встає, ходить і почуває себе в цілому абсолютно нормально. Якщо немає ускладнень, мама з дитиною залишає медичний заклад через три доби.

«Далі жінка протягом перших двох тижнів приходить до нас або свого дільничного лікаря і отримує лікарняний до декретної відпустки – це її перший плановий огляд після виписки. Другий огляд – через шість тижнів після пологів», – розказала Ірина Горавська.

Як пригадала Ірина, разом із чоловіком вони обрали саме перинатальний центр, адже тут працюють висококваліфіковані фахівці, йдеться у відео на сторінці медичного закладу в YouTube.



Жінці призначили кесарів розтин, адже в неї діагностували нижнє приближення плоду.

Операція тривала близько 30 хвилин, а малюка відразу після народження в операційній залі приклали до грудей мами, щоб забезпечити контакт шкіра до шкіри й аби дитина відразу впізнала маму та почувала себе спокійно. Згодом немовля передали тату в післяопераційну палату.

Кесарів розтин Ірині проводила бригада медиків у складі генерального директора центру Ірини Горавської та завідувача пологовим відділенням Вікторії Костюк. Анестезію зробив заслужений лікар України Микола Філіпчук.

Ірина під час операції перебувала у свідомості, що стало можливим завдяки спинномозковій анестезії, суттєвою перевагою якої є те, що породілля бачить свою дитинку в перші хвилини її життя.

Пацієнтка народила здорову дівчинку з вагою 3,375 кілограма.


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Теги: кесарів розтин, Луцьк, перинатальний
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