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Від отруєння грибами померла волинянка

Від отруєння грибами померла волинянка
26 липня в Рожищенській центральній районній лікарні померла 76-річна жінка від отруєння грибами.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

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Як зазначається, жінку 1944 року народження, місцеву жительку міста Рожище доставили в лікарню 25 липня з діагнозом отруєння грибами. Проте, на наступний день жінка померла у реанімаційному відділенні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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Теги: отруєння, смерть, гриби
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