Від отруєння грибами померла волинянка
Сьогодні, 11:19
26 липня в Рожищенській центральній районній лікарні померла 76-річна жінка від отруєння грибами.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У районі на Волині зареєстрували випадок отруєння грибами
Як зазначається, жінку 1944 року народження, місцеву жительку міста Рожище доставили в лікарню 25 липня з діагнозом отруєння грибами. Проте, на наступний день жінка померла у реанімаційному відділенні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У районі на Волині зареєстрували випадок отруєння грибами
Як зазначається, жінку 1944 року народження, місцеву жительку міста Рожище доставили в лікарню 25 липня з діагнозом отруєння грибами. Проте, на наступний день жінка померла у реанімаційному відділенні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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