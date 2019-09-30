Від отруєння грибами померла волинянка





Про це Інформаційному агентству



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Як зазначається, жінку 1944 року народження, місцеву жительку міста Рожище доставили в лікарню 25 липня з діагнозом отруєння грибами. Проте, на наступний день жінка померла у реанімаційному відділенні.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 липня в Рожищенській центральній районній лікарні померла 76-річна жінка від отруєння грибами.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як зазначається, жінку 1944 року народження, місцеву жительку міста Рожище доставили в лікарню 25 липня з діагнозом отруєння грибами. Проте, на наступний день жінка померла у реанімаційному відділенні.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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