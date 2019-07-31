«Шлюбні» рекордсмени: на Волині привітали 10 подружніх пар, які прожили разом більше 50 років





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Цьогоріч у Володимирі-Волинському привітали 10 “золотих” подружніх пар: Олександра та Марту Бащуків, Володимира та Валентину Музичуків, Леоніда та Віру Війтиків, Галину та Ростислава Кушніруків, Василя та Віру Лясковських, Леоніда та Валентину Доманських, Миколу та Надію Гутів, Петра та Аллу Голячуків, Володимира та Олену Чуцьких, Валентина та Людмилу Гаганів.



Люди, які прожили один з одним стільки часу, довели, що справжня любов, безмежна повага і вірність існують. За півстоліття вони пережили і веселі, і сумні хвилини, підтримували одне одного у важкі часи, виховали дітей, а зараз тішаться онуками.



Пари, які кохання тримає разом понад 50 років, вітали вдома з короваєм та “дружбою”, роль якого взяв на себе начальник відділу культури і туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради Роман Віслобоков. Мешканців Володимира, які зуміли зберегти любов один до одного упродовж десятиліття, привітала заступник міського голови Лариса Кулікова.



Родинам вручили пам’ятні подарунки та квіти. Як на справжньому весіллі лунали привітання молодим та найщиріші побажання щастя на довгі роки.



Спонсорську підтримку у проведенні заходу надали магазин “Галерея квітів” та Володимир-Волинський хлібозавод.



У Володимирі уже дев’ятий рік поспіль вітають “шлюбних” рекордсменів і вшановують тих, кого кохання тримає разом понад півстоліття. За історію існування свята привітали 80 пар, з яких 60 пар прожили разом 50 років, 7 пар – 55 років, 10 пар – 60 років, 3 пари – 65 років.



Ці родини є прикладом того, що все в цьому житті можна перебороти, а з коханням все досяжно і можливо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 липня в рамках святкування Дня міста у Володимирі-Волинському з подарунками та весільними обрядами привітали подружжя, які відзначили 50-річний та 55-річний ювілей спільного життя.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.Цьогоріч у Володимирі-Волинському привітали 10 “золотих” подружніх пар:татататататататататаЛюди, які прожили один з одним стільки часу, довели, що справжня любов, безмежна повага і вірність існують. За півстоліття вони пережили і веселі, і сумні хвилини, підтримували одне одного у важкі часи, виховали дітей, а зараз тішаться онуками.Пари, які кохання тримає разом понад 50 років, вітали вдома з короваєм та “дружбою”, роль якого взяв на себе начальник відділу культури і туризму виконкому Володимир-Волинської міської ради Роман Віслобоков. Мешканців Володимира, які зуміли зберегти любов один до одного упродовж десятиліття, привітала заступник міського голови Лариса Кулікова.Родинам вручили пам’ятні подарунки та квіти. Як на справжньому весіллі лунали привітання молодим та найщиріші побажання щастя на довгі роки.Спонсорську підтримку у проведенні заходу надали магазин “Галерея квітів” та Володимир-Волинський хлібозавод.У Володимирі уже дев’ятий рік поспіль вітають “шлюбних” рекордсменів і вшановують тих, кого кохання тримає разом понад півстоліття. За історію існування свята привітали 80 пар, з яких 60 пар прожили разом 50 років, 7 пар – 55 років, 10 пар – 60 років, 3 пари – 65 років.Ці родини є прикладом того, що все в цьому житті можна перебороти, а з коханням все досяжно і можливо.

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