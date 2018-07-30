вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики дали прогноз погоди на серпень

Синоптики дали прогноз погоди на серпень
Серпень в Україні цього року буде спекотним з опадами у межах норми.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру, - пише ТСН.

Так, середня місячна температура буде на рівні 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень. Водночас зазначається, що місячну кількість опадів очікують в межах середніх багаторічних значень: 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як пояснив ТСН.ua начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, опади у серпні будуть у межах норми, а ось середня температура очікується вище норми.

"Опади будуть у межах норми. Температура буде вище норми на 1-2°, а це значить, що місяць буде спекотним. Однак, аномально холодної, або аномальної спекотної погоди не прогнозується. Коливання температури буде, але незначне. Суттєво серпень цього року не відрізнятиметься від попередніх", - зазначив Владислав Білик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: серпень, прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу
Сьогодні, 12:06
У «ЯровиціІ FLY» – по два ліфти у кожному під’їзді*
Сьогодні, 11:58
Синоптики дали прогноз погоди на серпень
Сьогодні, 11:46
«Шлюбні» рекордсмени: на Волині привітали 10 подружніх пар, які прожили разом більше 50 років
Сьогодні, 11:35
28 липня у центрі Луцька безплатно тестуватимуть на вірусні гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Синоптики розповіли, чи буде серпень теплим Синоптики розповіли, чи буде серпень теплим
30 липень, 2018, 17:41
Метеорологи спрогнозували похолодання наприкінці серпня та мінливий вересень Метеорологи спрогнозували похолодання наприкінці серпня та мінливий вересень
27 липень, 2016, 08:27
Синоптик розповіла, де в Україні 24 липня пройдуть дощі Синоптик розповіла, де в Україні 24 липня пройдуть дощі
23 липень, 16:18
На Україну суне атмосферний фронт На Україну суне атмосферний фронт
21 липень, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу
Сьогодні, 12:06
 0
У «ЯровиціІ FLY» – по два ліфти у кожному під’їзді*
Сьогодні, 11:58
 0
Синоптики дали прогноз погоди на серпень
Сьогодні, 11:46
 0
«Шлюбні» рекордсмени: на Волині привітали 10 подружніх пар, які прожили разом більше 50 років
Сьогодні, 11:35
 0
28 липня у центрі Луцька безплатно тестуватимуть на вірусні гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8