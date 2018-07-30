Синоптики дали прогноз погоди на серпень





Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру, - пише



Так, середня місячна температура буде на рівні 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень. Водночас зазначається, що місячну кількість опадів очікують в межах середніх багаторічних значень: 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.



Як пояснив ТСН.ua начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, опади у серпні будуть у межах норми, а ось середня температура очікується вище норми.



"Опади будуть у межах норми. Температура буде вище норми на 1-2°, а це значить, що місяць буде спекотним. Однак, аномально холодної, або аномальної спекотної погоди не прогнозується. Коливання температури буде, але незначне. Суттєво серпень цього року не відрізнятиметься від попередніх", - зазначив Владислав Білик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серпень в Україні цього року буде спекотним з опадами у межах норми.Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру, - пише ТСН. Так, середня місячна температура буде на рівні 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень. Водночас зазначається, що місячну кількість опадів очікують в межах середніх багаторічних значень: 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.Як пояснив ТСН.ua начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, опади у серпні будуть у межах норми, а ось середня температура очікується вище норми."Опади будуть у межах норми. Температура буде вище норми на 1-2°, а це значить, що місяць буде спекотним. Однак, аномально холодної, або аномальної спекотної погоди не прогнозується. Коливання температури буде, але незначне. Суттєво серпень цього року не відрізнятиметься від попередніх", - зазначив Владислав Білик.

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