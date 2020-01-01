У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Підприємство упродовж лютого-вересня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки. Відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.



Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.



Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнули в місцевий бюджет понад півмільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господарський суд Волинської області задовольнив позовні вимоги Луцької місцевої прокуратури області про стягнення із одного із підприємств-забудовників майже 530 тисяч гривень штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати за землю.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Підприємство упродовж лютого-вересня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки. Відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнули в місцевий бюджет понад півмільйона гривень.

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