вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу

У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу
Господарський суд Волинської області задовольнив позовні вимоги Луцької місцевої прокуратури області про стягнення із одного із підприємств-забудовників майже 530 тисяч гривень штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати за землю.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Підприємство упродовж лютого-вересня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки. Відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.

Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.

Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнули в місцевий бюджет понад півмільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, забудовник, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хто цей гаспид? Чорнуха,Вайман,Разумовський,Стефанишин,чи хтось інший?
Відповісти
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дівчача футбольна команда із Луцька відновила тренування
Сьогодні, 12:35
Чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, досі шукають
Сьогодні, 12:18
У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу
Сьогодні, 12:06
У «ЯровиціІ FLY» – по два ліфти у кожному під’їзді*
Сьогодні, 11:58
Синоптики дали прогноз погоди на серпень
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час У Луцьку викрили двох продавців, які торгували алкоголем у заборонений час
23 липень, 11:07
У Луцьку викрили два магазини, у яких торгували алкоголем у нічний час. ФОТО У Луцьку викрили два магазини, у яких торгували алкоголем у нічний час. ФОТО
16 липень, 17:14
Скандальний луцький забудовник не хоче прибирати загиджену територію в Старому місті Скандальний луцький забудовник не хоче прибирати загиджену територію в Старому місті
24 червень, 13:20
Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф
22 червень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Історія жінки з Волині, яка у свої 35 років встигла народити уже 11 дітей
Сьогодні, 13:22
 0
У Луцьку розпочали ремонтувати гуртожиток СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 13:03
 0
Киянин, якого на Волині спіймали п'яним за кермом, намагався дати хабар
Сьогодні, 12:45
 0
Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
Сьогодні, 12:43
 0
COVID-19 у Любешівському районі: ситуація станом на 27 липня
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8