У Луцьку забудовник заплатить понад пів мільйона гривень штрафу
Сьогодні, 12:06
Господарський суд Волинської області задовольнив позовні вимоги Луцької місцевої прокуратури області про стягнення із одного із підприємств-забудовників майже 530 тисяч гривень штрафу за несвоєчасну сплату орендної плати за землю.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Підприємство упродовж лютого-вересня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки. Відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.
Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.
Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнули в місцевий бюджет понад півмільйона гривень.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Підприємство упродовж лютого-вересня 2019 року порушувало умови укладеного із Луцькою міською радою договору оренди земельної ділянки. Відтак, згідно з умовами договору, зобов’язане було сплатити штраф.
Зважаючи на бездіяльність органу місцевого самоврядування щодо стягнення штрафних санкцій, на захист інтересів громади стала прокуратура.
Згідно з рішенням суду, з підприємства стягнули в місцевий бюджет понад півмільйона гривень.
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Коментарі 1
Хто цей гаспид? Чорнуха,Вайман,Разумовський,Стефанишин,чи хтось інший?
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