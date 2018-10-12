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Дівчача футбольна команда із Луцька відновила тренування

Дівчача футбольна команда із Луцька відновила тренування
У футбольному клубі "Універсал" із Луцька пів року тому створили дівчачу футбольну команду. Однак через карантин тренування скасовували, нині футболістки збираються тричі на тиждень.

Про це "Суспільному" розповіла тренерка Тетяна Павлік.

Футбольний клуб має кілька різновікових команд хлопців. Після створення дівчачої команди у ній грають футболістки від шести до одинадцяти років, - розповідає тренерка.

"Дівчатка приходять з величезним бажанням. У них немає ні техніки, ні розуміння, як давати пас. Все ми вчимо і показуємо", - розповідає тренерка.

Сама ж Тетяна Павлік на початку своєї кар'єри була професійною футболісткою та грала за хлопчачу команду Маневич, на чемпіонаті Волині. Грала за київську команду "Атекс", працювала в чернігівській "Легенді", а з 16 років потрапила до збірної молодіжної України.

Зараз тренерка дівчачої футбольної команди Тетяна Павлік мріє залучати до команди діток з інвалідністю: "Я, як мама особливого хлопчика, знаю, наскільки це важливо, якщо буде якась можливість чи підтримка від держави, то можна це робити".

Наймолодша футболістка команди - Анна Папко каже: мріє, щоб її футбольна команда здобула першість у чемпіонаті України.

Нині дівчата тренуються тричі на тиждень. Займаються на футбольному полі поблизу луцької школи №24.

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Теги: Луцьк, футбольний клуб, дівчата
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