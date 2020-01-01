COVID-19 у Любешівському районі: ситуація станом на 27 липня





Надійшли 5 негативних результатів у жителів: смт Любешів - 3, с. Седлище - 1, с. Залізниця – 1, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Проходи.



За весь період спостереження станом на 27 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 92 жителів Любешівського району:



Любешів – 36 (19 одужало), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний



В’язівне - 5



Любешівська Воля – 2 (1 одужав)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 4 (2 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1



Цир – 2, в тому числі 1 летальний



Судче - 2.



Нагадаємо, що

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