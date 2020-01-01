COVID-19 у Любешівському районі: ситуація станом на 27 липня
Сьогодні, 12:37
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки селища Любешів.
Надійшли 5 негативних результатів у жителів: смт Любешів - 3, с. Седлище - 1, с. Залізниця – 1, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Проходи.
За весь період спостереження станом на 27 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 92 жителів Любешівського району:
Любешів – 36 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 4 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Судче - 2.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Надійшли 5 негативних результатів у жителів: смт Любешів - 3, с. Седлище - 1, с. Залізниця – 1, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 2 жителів Любешівського району: 1 – смт Любешів, 1 – с. Проходи.
За весь період спостереження станом на 27 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 92 жителів Любешівського району:
Любешів – 36 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 4 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Судче - 2.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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