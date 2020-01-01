У МВС пояснили, чому снайпер не ліквідував луцького терориста
Сьогодні, 13:43
Луцького терориста Максима Кривоша не міг ліквідувати снайпер через фіранки в автобусі, які використав злочинець, аби убезпечити себе.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Заступник очільника МВС визнав, що Кривош добре підгодувався до захоплення автобуса та обрав саме той, де були фіранки.
"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації — те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, я вважаю, це — успіх", - сказав він.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
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Кривоша взяли під варту на 60 днів – до 18 вересня включно.
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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Заступник очільника МВС визнав, що Кривош добре підгодувався до захоплення автобуса та обрав саме той, де були фіранки.
"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації — те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, я вважаю, це — успіх", - сказав він.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Кривоша взяли під варту на 60 днів – до 18 вересня включно.
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Коментарі 2
дивно, що ніхто не вбачає зв"язку маршруту автобуса та малої батьківщини покійних батьків терориста..
Ну-ну, Клава, який тут звязок? До чого тут можна приїбатися?
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У МВС пояснили, чому снайпер не ліквідував луцького терориста
Сьогодні, 13:43