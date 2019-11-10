Бойовики порушили перемир'я на Донбасі





Про це повідомив командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко на брифінгу,



«На жаль, з боку противника в 0:20 - 0:45 був обстріл підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», - сказав Кравченко під час брифінгу.



За його словами, втрат з української сторони немає. «Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю і здоров'ю особового складу не ніс», - підкреслив командувач ООС.



Також він повідомив, що близько 9:00 ранку в смузі відповідальності 79-ї бригади бойовики здійснили три обстріли. Кравченко підкреслив, що ситуація в зоні конфлікту залишається під контролем.



Нагадаємо, 27 липня, о 00:01 на лінії розмежування на Донбасі почався режим повного і всеосяжного припинення вогню. Українські військові заявляють, що готові дати відсіч у разі, якщо підтримувані Росією бойовики знову почнуть обстріли.



У неділю, 26 липня, за кілька годин до оголошеного перемир'я відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окупанти на Донбасі порушили перемир'я, яке почало діяти з опівночі 27 липня.Про це повідомив командувач Операції об'єднаних силна брифінгу, пише "Уніан".«На жаль, з боку противника в 0:20 - 0:45 був обстріл підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», - сказав Кравченко під час брифінгу.За його словами, втрат з української сторони немає. «Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю і здоров'ю особового складу не ніс», - підкреслив командувач ООС.Також він повідомив, що близько 9:00 ранку в смузі відповідальності 79-ї бригади бойовики здійснили три обстріли. Кравченко підкреслив, що ситуація в зоні конфлікту залишається під контролем.Нагадаємо, 27 липня, о 00:01 на лінії розмежуванняУкраїнські військові заявляють, що готові дати відсіч у разі, якщо підтримувані Росією бойовики знову почнуть обстріли.У неділю, 26 липня, за кілька годин до оголошеного перемир'я відбуласята президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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