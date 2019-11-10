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Бойовики порушили перемир'я на Донбасі

Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
Окупанти на Донбасі порушили перемир'я, яке почало діяти з опівночі 27 липня.

Про це повідомив командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко на брифінгу, пише "Уніан".

«На жаль, з боку противника в 0:20 - 0:45 був обстріл підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», - сказав Кравченко під час брифінгу.

За його словами, втрат з української сторони немає. «Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю і здоров'ю особового складу не ніс», - підкреслив командувач ООС.

Також він повідомив, що близько 9:00 ранку в смузі відповідальності 79-ї бригади бойовики здійснили три обстріли. Кравченко підкреслив, що ситуація в зоні конфлікту залишається під контролем.

Нагадаємо, 27 липня, о 00:01 на лінії розмежування на Донбасі почався режим повного і всеосяжного припинення вогню. Українські військові заявляють, що готові дати відсіч у разі, якщо підтримувані Росією бойовики знову почнуть обстріли.

У неділю, 26 липня, за кілька годин до оголошеного перемир'я відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.


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Теги: перемир'я, бойовики, Росія, війна
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Коментарі 1
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Скільки ще будуть бавитись з цим "перемир"ям?".Хіба з шакалами можна про щось домовитись? Тільки повне знищення під контролем США, Великобританії,Полщі і Прибалтійських країн.В такому разі Путін не ризикне переходити до активної фази.Інакше_Україна_Афганістан в Європі.
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